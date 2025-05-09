Російський FPV-дрон атакував цивільну автівку в Запорізькому районі 9 травня — двоє поранених

Під Запоріжжям дрон РФ атакував цивільну автівку — є поранені
У п'ятницю, 9 травня, у Запорізькому районі російський FPV-дрон атакував цивільну автівку, що рухалася дорогою. Поранення отримали двоє осіб.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Російський дрон вдарив по цивільних
Федоров наголосив, що дрон поцілив цивільну автівку, яка рухалася Запорізьким районом.
"Двоє людей отримали поранення внаслідок атаки ворожого дрону. Російське "перемир'я" продовжується", — йдеться у повідомленні.
Начальник ОВА додав, що унаслідок атаки постраждало подружжя. 57-річного чоловіка доставлено до лікарні у важкому стані, його 55-річна дружина — у стані середньої тяжкості.
"Їм надається вся необхідна допомога", — підсумував Федоров.
А днем раніше російські окупанти скинули FPV-дрон на авто "ГАЗ" у Харківській області. Внаслідок удару поранення отримав чоловік.
Також ми писали, що окупанти атакували Дніпропетровську область дронами та артилерією, внаслідок чого постраждав чоловік.
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