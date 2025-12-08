Первый день вторжения РФ в Украину — как прошел

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: кадр из видео

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что первый день вторжения России он провел на связи со своими коллегами-министрами. По его словам, тогда он сосредоточился на вопросе помощи и оружия для украинских военных.

Об этом Дмитрий Кулеба заявил на пресс-конференции "Поддержка Украины Нордическими странами", передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Как прошел первый день вторжения России в Украину

Кулеба рассказал, что в первые 24 часа полномасштабного вторжения РФ в Украину он провел на телефоне с министрами-коллегами. По его словам, тогда надо было делать две вещи одновременно: управлять министерством и убедиться, что все понимают, что нужно делать, чтобы МИД работало дальше.

"Мне также надо было общаться с моими коллегами-министрами. Тогда было довольно понятно, что нам надо заслужить право поддержки. И в первый день стало понятно, что сила Украины и позиция Украины будет определяться украинским солдатам. И я фокусировался полностью на вопросе оружия в тот день", — отметил экс-министр.

Он отметил, что санкции и помощь с оружием будет тогда, когда Украина переживет первые несколько дней самостоятельно, поскольку сначала никто не собирался нас поддерживать, потому что никто в нас не верил.

"Зачем отправлять куда-то оружие, накладывать какие-то санкции на Россию, если все уже и так понятно, что все потеряно, как это видели все, кроме Украины. Поэтому мы стали против этой борьбы и удивили сами себя не меньше, чем остальной мир", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Экс-министр добавил, что каждый следующий день приносил больше поддержки, поскольку наши партнеры в Европе и США поняли, что у нас не будет коллапса.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что Россия может напасть на Европу и это лишь вопрос времени.

Также мы писали, что семь стран ЕС поддержали репарационный кредит для Украины. Речь идет об использовании остатков наличных денег от замороженных российских активов.