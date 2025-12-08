Видео
Главная Армия Первые сутки вторжения России — Кулеба раскрыл детали

Первые сутки вторжения России — Кулеба раскрыл детали

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 19:18
Первый день вторжения РФ в Украину — как прошел
Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: кадр из видео

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что первый день вторжения России он провел на связи со своими коллегами-министрами. По его словам, тогда он сосредоточился на вопросе помощи и оружия для украинских военных.

Об этом Дмитрий Кулеба заявил на пресс-конференции "Поддержка Украины Нордическими странами", передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Как прошел первый день вторжения России в Украину

Кулеба рассказал, что в первые 24 часа полномасштабного вторжения РФ в Украину он провел на телефоне с министрами-коллегами. По его словам, тогда надо было делать две вещи одновременно: управлять министерством и убедиться, что все понимают, что нужно делать, чтобы МИД работало дальше.

"Мне также надо было общаться с моими коллегами-министрами. Тогда было довольно понятно, что нам надо заслужить право поддержки. И в первый день стало понятно, что сила Украины и позиция Украины будет определяться украинским солдатам. И я фокусировался полностью на вопросе оружия в тот день", — отметил экс-министр.

Он отметил, что санкции и помощь с оружием будет тогда, когда Украина переживет первые несколько дней самостоятельно, поскольку сначала никто не собирался нас поддерживать, потому что никто в нас не верил.

"Зачем отправлять куда-то оружие, накладывать какие-то санкции на Россию, если все уже и так понятно, что все потеряно, как это видели все, кроме Украины. Поэтому мы стали против этой борьбы и удивили сами себя не меньше, чем остальной мир", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Экс-министр добавил, что каждый следующий день приносил больше поддержки, поскольку наши партнеры в Европе и США поняли, что у нас не будет коллапса.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что Россия может напасть на Европу и это лишь вопрос времени.

Также мы писали, что семь стран ЕС поддержали репарационный кредит для Украины. Речь идет об использовании остатков наличных денег от замороженных российских активов.

Дмитрий Кулеба помощь война в Украине Россия вторжение
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
