Перший день вторгнення РФ в Україну — як пройшов

Ексочільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що перший день вторгнення Росії він провів на зв'язку зі своїми колегами-міністрами. За його словами, тоді він зосередився на питанні допомоги та зброї для українських військових.

Про це Дмитро Кулеба заявив на пресконференції "Підтримка України Нордичними Країнами", передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Як пройшов перший день вторгнення Росії в Україну

Кулеба розповів, що у перші 24 години повномасштабного вторгнення РФ в Україну він провів на телефоні з міністрами-колегами. За його словами, тоді треба було робити дві речі одночасно: управляти міністерством та переконатися, що усі розуміють, що потрібно робити, аби МЗС працювало далі.

"Мені також треба було спілкуватися з моїми колегами-міністрами. Тоді було доволі зрозуміло, що нам треба заслужити право підтримки. І в перший день стало зрозуміло, що сила України і позиція України буде визначатися українським солдатам. І я фокусувався повністю на питанні зброї в той день", — зазначив ексміністр.

Він зазначив, що санкції і допомога зі зброєю буде тоді, коли Україна переживе перші кілька днів самостійно, оскільки спершу ніхто не збирався нас підтримувати, бо ніхто у нас не вірив.

"Навіщо відправляти кудись зброю, накладати якісь санкції на Росію, якщо все вже і так зрозуміло, що все втрачено, як це бачили всі, крім України. Тож ми стали проти цієї боротьби і здивували самі себе не менше, ніж решту світу", — наголосив Дмитро Кулеба.

Ексміністр додав, що кожен наступний день приносив більше підтримки, оскільки наші партнери в Європі і США зрозуміли, що в нас не буде колапсу.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що Росія може напасти на Європу і це лише питання часу.

Також ми писали, що сім країн ЄС підтримали репараційний кредит для України. Йдеться про використання залишків готівки від заморожених російських активів.