Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Перша доба вторгнення Росії — Кулеба розкрив деталі

Перша доба вторгнення Росії — Кулеба розкрив деталі

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 19:18
Перший день вторгнення РФ в Україну — як пройшов
Ексочільник МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: кадр з відео

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що перший день вторгнення Росії він провів на зв'язку зі своїми колегами-міністрами. За його словами, тоді він зосередився на питанні допомоги та зброї для українських військових.

Про це Дмитро Кулеба заявив на пресконференції "Підтримка України Нордичними Країнами", передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець. 

Реклама
Читайте також:

Як пройшов перший день вторгнення Росії в Україну

Кулеба розповів, що у перші 24 години повномасштабного вторгнення РФ в Україну він провів на телефоні з міністрами-колегами. За його словами, тоді треба було робити дві речі одночасно: управляти міністерством та переконатися, що усі розуміють, що потрібно робити, аби МЗС працювало далі. 

"Мені також треба було спілкуватися з моїми колегами-міністрами. Тоді було доволі зрозуміло, що нам треба заслужити право підтримки. І в перший день стало зрозуміло, що сила України і позиція України буде визначатися українським солдатам. І я фокусувався повністю на питанні зброї в той день", — зазначив ексміністр. 

Він зазначив, що санкції і допомога зі зброєю буде тоді, коли Україна переживе перші кілька днів самостійно, оскільки спершу ніхто не збирався нас підтримувати, бо ніхто у нас не вірив. 

"Навіщо відправляти кудись зброю, накладати якісь санкції на Росію, якщо все вже і так зрозуміло,  що все втрачено, як це бачили всі, крім України. Тож ми стали проти цієї боротьби і здивували самі себе не менше, ніж решту світу", — наголосив Дмитро Кулеба. 

Ексміністр додав, що кожен наступний день приносив більше підтримки, оскільки наші партнери в Європі і США зрозуміли, що в нас не буде колапсу. 

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що Росія може напасти на Європу і це лише питання часу

Також ми писали, що сім країн ЄС підтримали репараційний кредит для України. Йдеться про використання залишків готівки від заморожених російських активів.

Дмитро Кулеба допомога війна в Україні Росія вторгнення
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації