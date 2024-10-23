Если РФ и Украина договорятся не бить по энергоструктуре двух стран, то это может стать началом деэскалации в войне

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению горячей фазы российско-украинской войны, считает президент Владимир Зеленский. Если Москва и Киев договорятся прекратить удары по объектам инфраструктуры, это станет значительным шагом на пути деэскалации конфликта.

Об этом сообщает The Financial Times.

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"Мы увидели во время первого мирного саммита, что может быть принято решение по энергетической безопасности. Другими словами: мы не нападаем на их энергетические инфраструктуры, они не нападают на наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Я думаю да", — цитирует Зеленского FT.

Как отмечает издание, российская и украинская делегации планировали встретиться в Катаре и договориться не атаковать энергообъекты друг друга в течение двух месяцев.

Россия, по данным издания, решила остановить процесс на фоне продвижения украинских военных на Курскую область. Кремль отмечал, что четкие договоренности достигнуты не были.

Напомним, Президент Владимир Зеленский убежден, что на практике Украина уже является членом Североатлантического Альянса. Он отметил, что украинские военные держат фронт с оружием, которое прислали со всего мира.

Ранее мы писали, что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что будущее Украины в Альянсе уже определено. По его словам, курс Украины на членство в НАТО необратим.