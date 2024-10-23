Якщо РФ та Україна домовляться не бити по енергоструктурі двох країн, то це може стати початком деескалації у війні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Взаємне припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури може стати першим кроком до завершення гарячої фази російсько-української війни, вважає президент Володимир Зеленський. Якщо Москва та Київ домовляться припинити удари по об'єктах інфраструктури, це стане значним кроком на шляху до деескалації конфлікту.

Про це повідомляє The Financial Times.

Читайте також:

Що конкретно зазначив Зеленський

"Ми побачили під час першого мирного саміту, що може бути ухвалено рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами: ми не нападаємо на їхні енергетичні інфраструктури, вони не нападають на наші. Чи може це призвести до кінця гарячої фази війни? Я так думаю", — цитує Зеленського FT.

Як зазначає видання, російська та українська делегації планували зустрітися в Катарі та домовитися не атакувати енергооб'єкти одна одної протягом двох місяців.

Росія, за даними видання, вирішила зупинити процес на тлі просування українських військових на Курську область. Кремль зазначав, що чітких домовленостей досягнуто не було.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський переконаний, що на практиці Україна вже є членом Північноатлантичного Альянсу. Він зазначив, що українські військові тримають фронт зі зброєю, яку надіслали з усього світу.

Раніше ми писали, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що майбутнє України в Альянсі вже визначене. За його словами, курс України на членство в НАТО є незворотним.