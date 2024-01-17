Первое заседание совета "Украина — НАТО" прошло без Залужного
Сегодня состоялось первое заседание Совета Украина-НАТО в военном формате на уровне начальников Генеральных штабов вооруженных сил стран-участниц Североатлантического Альянса. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на нем не присутствовал.
Об этом говорится в пресс-службе миссии "Украина-НАТО" в Facebook.
Заседание Совета "Украина-НАТО"
Как сообщается, вместо него на заседании присутствовал военный постпред Украины в НАТО, генерал-майор Сергей Салкуцан. Он проинформировал о текущей ситуации на поле боя, отметил первоочередные потребности Вооруженных сил Украины, призвал увеличить поставки вооружения, в частности систем ПВО и ракет.
Также он доложил о стратегических задачах России в войне на ближайшую и дальнейшую перспективы, наметил штурмовые направления ВС РФ по данным фронтовой разведки и обратил детальное внимание на нарушение Россией законов и обычаев войны из-за коварных ракетно-дроновых атак на гражданские объекты критической инфраструктуры.
Отдельно он отметил важность организации подготовки военнослужащих и подразделений ВСУ по армейской методике стран-участниц НАТО. В свою очередь, союзники заявили, что поддержка Украины будет оставаться неизменной и подтвердили готовность оказывать необходимую помощь.
Напомним, ранее накануне заседания главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. В то же время он рассказал, о чем может говорить Залужный на встрече Совета "Украина-НАТО".
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