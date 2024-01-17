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Перше засідання ради "Україна — НАТО" пройшло без Залужного

17 січня 2024 21:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Перше засідання ради "Україна — НАТО" пройшло без Залужного
Українська та американська делегації на засіданні ради "Україна — НАТО". Фото: Facebook Місії "Україна — НАТО"
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Сьогодні відбулося перше засідання Ради "Україна — НАТО" у військовому форматі на рівні начальників Генеральних штабів збройних сил країн-учасниць Північноатлантичного Альянсу. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на ньому не був присутній.

Про це йдеться у пресслужбі місії "Україна — НАТО" у Facebook.

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Як повідомляється, замість нього на засіданні був присутній військовий постпред України в НАТО, генерал-майор Сергій Салкуцан. Він проінформував про поточну ситуацію на полі бою, наголосив на першочергових потребах Збройних сил України, закликав збільшити постачання озброєння, зокрема систем ППО та ракет.

Перше засідання ради "Україна-НАТО" пройшло без Залужного
Круглий стіл засідання. Джерело: Facebook Місії "Україна — НАТО"

Також він доповів про стратегічні завдання Росії у війні на найближчу та подальшу перспективи, окреслив штурмові напрямки ЗС РФ за даними фронтової розвідки та звернув детальну увагу на порушенні Росією законів та звичаїв війни через підступні ракетно-дронові атаки на цивільні об'єкти критичної інфраструктури.

Окремо він наголосив на важливості організації підготовки військовослужбовців та підрозділів ЗСУ за армійською методикою країн-учасниць НАТО. Своєю чергою, союзники заявили, що підтримка України залишатиметься незмінною і підтвердили готовність надавати необхідну допомогу.

Нагадаємо, що раніше напередодні засідання головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Водночас він розповів, про що може говорити Залужний на зустрічі Ради "Україна — НАТО". 

НАТО
ЗСУ
Україна
Валерій Залужний

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