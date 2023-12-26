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Первая группа украинских пилотов F-16 завершила базовую подготовку в Великобритании

26 декабря 2023 18:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Первая группа украинских пилотов F-16 завершила базовую подготовку в Великобритании
Пилот и бортмеханики F-16 на аэродроме. Иллюстративное фото: оф.сайт ВВС США
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Первая группа украинских пилотов F-16 прошла в Великобритании базовую лётную подготовку в рамках работы международной Коалиции ВВС. Теперь украинские летчики отправились в Данию, где их ждет второй этап обучения.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

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Как отмечается, Королевские ВВС начали специальную подготовку по английскому для авиагруппы из шести опытных украинских пилотов-истребителей.

После этого первая группа отправилась на обучение управлению американскими истребителями в Данию. Другие летчики продолжают проходить в Великобритании как языковые курсы, так и практическую базовую лётную подготовку, а также авиамедицину и обучение на центрифуге.

"Программа приблизит будущих украинских пилотов к стандартам НАТО в сфере пилотирования истребителей", — говорится в сообщении.

Дополнительно сообщается, что кроме подготовки пилотов, украинские бортмеханики, тоже находящиеся в Великобритании, также проходят спецкурс английского языка, ориентированный на инженерное дело и техобслуживание воздушных машин.

"Горжусь поддержкой, которую Королевские воздушные силы оказывают следующему поколению украинских боевых пилотов и наземному персоналу, которые станут первой линией обороны в защите украинского неба", — сказал министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Оборонное ведомство также подчеркнуло, что Соединенное Королевство также продолжит подготовку украинских пилотов и бортмехаников и в следующем году.

Напомним, что ранее представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отреагировал на информацию о передаче звена F-16 от Нидерландов. В то же время спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что украинские пилоты уже выполняют в Дании парные полеты с инструкторами.

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