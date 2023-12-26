Перша група українських пілотів F-16 завершила базову підготовку у Великій Британії

Пілот та бортмеханіки F-16 на аеродромі. Ілюстративне фото: оф.сайт ВПС США

Перша група українських пілотів F-16 пройшла у Великій Британії базову льотну підготовку в рамках роботи міжнародної Коаліції ВПС. Тепер українські льотчики вирушили у Данію, де на них чекає другий етап навчання.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

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Як зазначається, Королівські ВПС почали спеціальну підготовку з англійської мови для авіагрупи з шести досвідчених українських пілотів-винищувачів.

Після цього перша група вирушила на навчання керування американськими винищувачами до Данії. Інші льотчики продовжують проходити у Великій Британії як мовні курси, так і практичну базову льотну підготовку, а також авіамедицину та навчання на центрифузі.

"Програма наблизить майбутніх українських пілотів до стандартів НАТО у сфері пілотування винищувачів", — йдеться у повідомленні.

Додатково повідомляється, що крім підготовки пілотів, українські бортмеханіки, які теж перебувають у Великій Британії, також проходять спецкурс англійської мови, зорієнтовану на інженерну справу та техобслуговування повітряних машин.

"Пишаюся підтримкою, яку Королівські повітряні сили надають наступному поколінню українських бойових пілотів і наземному персоналу, що стануть першою лінією оборони в захисті українського неба", — сказав Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Оборонне відомство, також підкреслило, що Сполучене Королівство також продовжить підготовку українських пілотів та бортмеханіків і наступного року.

Нагадаємо, що раніше речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук відреагував на інформацію про передачу ланки F-16 від Нідерландів. Водночас спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що українські пілоти вже виконують у Данії парні польоти з інструкторами.