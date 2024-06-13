Как перевестись из одной воинской части в другую, пошаговая инструкция

Украинские военные. Фото: zoda.gov.ua

Для того чтобы перейти из одной воинской части в другую, военнослужащий должен подписать рапорт в старом подразделении. После этого он должен получить отношение от нового подразделения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написали адвокаты Евгений Середницкий и Юрий Айвазян.

Читайте также:

Рапорт в старой части, отношение от новой

Комментируя вопрос родственницы военнослужащего, стремящегося перейти из одной бригады в другую, Евгений Середницкий объяснил, что после подписания рапорта командиром батальона воин должен получить основной для этого процесса документ и оперировать уже им.

"Нужно получить отношение от новой части, а затем писать рапорт на перевод и подавать его в старую часть вместе с отношением", — подчеркнул юрист.

Все решает Генштаб

Другой юрист, Юрий Айвазян, объяснил, кто именно руководит такими переходами военнослужащих.

"[Этот процесс] согласовывает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины", — подчеркнул адвокат.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, как военному уволиться со службы по состоянию здоровья.

Добавим, что мы писали, как можно получить статус участника боевых действий и какие документы для этого нужны.

Также наше издание рассказывало, при каких условиях военные могут получить заграничный отпуск во время военного положения.