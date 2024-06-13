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Переведення з однієї військової частини до іншої — інструкція

13 червня 2024 17:14
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Як перевестися з однієї військової частини до іншої, покрокова інструкція
Українські військові. Фото: zoda.gov.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Для того, аби перейти з однієї військової частини до іншої, військовослужбовець має підписати рапорт у старому підрозділі. Після цього він повинен отримати відношення з нового підрозділу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написали адвокати Євген Середницький та Юрій Айвазян.

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Рапорт у старій частині, відношення від нової

Коментуючи питання родички військовослужбовця, який прагне перейти з однієї бригади до іншої, Євген Середницький пояснив, що після підписання рапорту командиром батальйону воїн має отримати основний для цього процесу документ і оперувати уже ним.

"Потрібно отримати відношення від нової частини, а потім писати рапорт на переведення і подавати його до старої частини разом із відношенням", — наголосив юрист.

Усе вирішує Генштаб

Інший правник, Юрій Айвазян, пояснив, хто саме керує такими переходами військовослужбовців.

"[Цей процес] узгоджує Генеральний штаб Збройних сил України", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, як військовому звільнитися зі служби через стан здоров'я. 

Додамо, ми писали, як можна отримати статус учасника бойових дій та які документи для цього потрібні.

Також наше видання розповідало, за яких умов військові можуть отримати закордонну відпустку під час воєнного стану.

військовослужбовці
Генштаб ЗСУ
війна в Україні
рапорт
ЗСУ

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