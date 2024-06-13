Як перевестися з однієї військової частини до іншої, покрокова інструкція

Українські військові. Фото: zoda.gov.ua

Для того, аби перейти з однієї військової частини до іншої, військовослужбовець має підписати рапорт у старому підрозділі. Після цього він повинен отримати відношення з нового підрозділу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написали адвокати Євген Середницький та Юрій Айвазян.

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Рапорт у старій частині, відношення від нової

Коментуючи питання родички військовослужбовця, який прагне перейти з однієї бригади до іншої, Євген Середницький пояснив, що після підписання рапорту командиром батальйону воїн має отримати основний для цього процесу документ і оперувати уже ним.

"Потрібно отримати відношення від нової частини, а потім писати рапорт на переведення і подавати його до старої частини разом із відношенням", — наголосив юрист.

Усе вирішує Генштаб

Інший правник, Юрій Айвазян, пояснив, хто саме керує такими переходами військовослужбовців.

"[Цей процес] узгоджує Генеральний штаб Збройних сил України", — підкреслив адвокат.

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