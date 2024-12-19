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Переправлял уклонистов через границу — как суд наказал буковинца

19 декабря 2024 21:13
Катерина Османская - Редактор
Переправил военных за границу - как суд наказал виновного
Задержание пограничников. Фото: Черновицкая областная прокуратура
Катерина Османская - Редактор

В Черновицкой области 55-летний житель Вижницкого района был признан виновным в незаконной переправке мужчин призывного возраста через государственную границу во время военного положения. Приговор вынесен по публичному обвинению прокуроров Вижницкой окружной прокуратуры по ч. 3 ст. 332 УК Украины.

Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает Черновицкая областная прокуратура.

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Мужчина организовывал переправку военнообязанных в Румынию. За каждого клиента он получал 1500 евро. В трех случаях перевозка осуществлялась на мотоциклах, но попытка была сорвана пограничниками.

Он также лично перевозил двух мужчин на автомобиле к месту переправы, получив 6100 долларов США. Однако правоохранители задержали нарушителя вместе с пассажирами.

Мужчина приговорен к семи годам лишения свободы с запретом занимать определенные должности на три года и конфискацией имущества (кроме жилья).

Позиция обвиняемого

Осужденный отрицал свою вину, заявляя, что просто "воз мужчин по грибы" и якобы не знал мотоциклистов. Однако прокуроры предоставили суду достаточно доказательств, подтвердивших его причастность к преступлению.

Мы писали, что в Одесской области пограничники обнаружили в камышах мужчину призывного возраста, который почти полностью погрузился в воду и пытался остаться незамеченным. Выяснилось, что он направлялся вплавь в Молдову, однако путешествие не сложилось: его доставили обратно на украинский берег.

Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили две группы военнообязанных мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу и бежать в Молдову. Все уклонисты действовали по указаниям администраторов телеграм-каналов. В настоящее время нарушители границы задержаны, а на перевозчика составлен протокол в полицию.

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