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Переправляв ухилянтів через кордон — як суд покарав буковинця

19 грудня 2024 21:13
Катерина Османська - Редактор
Переправив військових за кордон — як суд покарав винного
Затримання прикордонників. Фото: Чернівецька обласна прокуратура
Катерина Османська - Редактор

На Чернівеччині 55-річного жителя Вижницького району було визнано винним у незаконному переправленні чоловіків призовного віку через державний кордон під час воєнного стану. Вирок ухвалено за публічного обвинувачення прокурорів Вижницької окружної прокуратури за ч. 3 ст. 332 КК України.  

Про це у четвер, 19 грудня, повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

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Чоловік організовував переправлення військовозобов’язаних до Румунії. За кожного клієнта він отримував 1500 євро. У трьох випадках перевезення здійснювалося на мотоциклах, але спроба була зірвана прикордонниками.

Він також особисто перевозив двох чоловіків автомобілем до місця переправи, отримавши 6100 доларів США. Однак правоохоронці затримали порушника разом із пасажирами.

Чоловіка засуджено до семи років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади на три роки та конфіскацією майна (крім житла). 

Позиція обвинуваченого

Засуджений заперечував свою вину, заявляючи, що просто "віз чоловіків по гриби" і нібито не знав мотоциклістів. Проте прокурори надали суду достатньо доказів, які підтвердили його причетність до злочину.  

Ми писали, що на Одещині прикордонники виявили в очереті чоловіка призовного віку, який майже повністю занурився у воду та намагався залишитись непоміченим. З'ясувалося, що він прямував вплав до Молдови, однак подорож не склалася: його доставили назад, на український берег.

Також ми повідомляли, що на Одещині викрили дві групи військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон та втекти до Молдови. Усі ухилянти діяли за вказівками адміністраторів телеграм-каналів. Наразі порушників кордону затримано, а на перевізника складено протокол до поліції.

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