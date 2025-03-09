Верес прокомментировал возможное перемирие с Россией

Командир "К2" Кирилл Верес. Фото: скриншот видео

Командир 20-го отдельного полка беспилотных систем "К-2" Кирилл Верес высказался о возможной остановке огня. По его словам, победить Украину способны только мы сами.

Об этом Кирилл Верес сказал в интервью "Радио Свобода".

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Возможное прекращение огня

"Никто никогда не сможет выиграть Украину, она только сможет уничтожить сама себя. Вот моя вам официальная цитата: "Украина может уничтожить только сама себя, никто и никогда в жизни не захватит, и наш народ не сломать, ну зубов не хватит", — подчеркнул Верес.

По его словам, мы сами себе самый большой враг. Командир 20-го отдельного полка беспилотных систем "К-2" отметил, что на месте оккупантов, он бы заключил перемирие и подождал бы шесть месяцев. После этого — продолжил бы захват.

"Потому что мы распустимся, "всплывут" те воины, которых никогда не было, будут рассказывать, как нужно, пойдем снова маршем, строем, плацем. Общество забьет на военных. Военный — это будет немодно. Мы уничтожим сами себя", — добавил Верес.

Напомним, Верес отметил, что не следует относиться к ситуации относительно возможного перемирия с чрезмерным оптимизмом.

Также Верес рассказал об уменьшении количества добровольцев в рекрутинговых центрах, объяснив это влиянием новостей о возможном перемирии.