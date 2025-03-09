Верес прокоментував можливе перемир'я з Росією

Командир "К2" Кирило Верес. Фото: скриншот з відео

Командир 20-го окремого полку безпілотних систем "К-2" Кирило Верес висловився про можливе зупинення вогню. За його словами, перемогти Україну здатні лише ми самі.

Про це Кирило Верес сказав в інтервʼю "Радіо Свобода".

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Можливе припинення вогню

"Ніхто ніколи не зможе виграти Україну, вона тільки зможе знищити сама себе. От моя вам офіційна цитата: "Україна може знищити тільки сама себе, ніхто і ніколи в житті не захопить, і наш народ не зламати, ну зубів не вистачить", — наголосив Верес.

За його словами, ми самі собі найбільший ворог. Командир 20-го окремого полку безпілотних систем "К-2" зазначив, що на місці окупантів, він би уклав перемирʼя та зачекав би шість місяців. Після цього продовжив би захоплення.

"Бо ми розпустимося, "спливуть" ті воїни, яких ніколи не було, будуть розказувати, як потрібно, підемо знову маршем, строєм, плацем. Суспільство забʼє на військових. Військовий — це буде немодно. Ми знищимо самі себе", — додав Верес.

Нагадаємо, Верес зазначив, що не слід ставитися до ситуації щодо можливого перемирʼя з надмірним оптимізмом.

Також Верес розповів про зменшення кількості добровольців у рекрутингових центрах, пояснивши це впливом новин про можливе перемир'я.