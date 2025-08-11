Видео
Главная Армия Победы любят тишину — что означает Курская операция для Украины

Победы любят тишину — что означает Курская операция для Украины

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 15:20
Курская операция — как это помогло Украине на фронте
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины рассказал, что цель Курской операции была достигнута. По его словам, это помогло защитить украинские территории от масштабного наступления.

Об этом сообщает The Washington Post.

Читайте также:

Что означает Курская операция для Украины

Сырский рассказал, что главная цель Курской операции — предотвратить масштабное наступление россиян на украинские территории и растянуть их технику и войска.

"Сначала мы планировали больше рейдовых действий, но потом я отказался от этой идеи, потому что понял, что нам нужна эта территория", — заявил главнокомандующий.

По его словам, Курщина нужна Украине и она стала ключевым плацдармом для дальнейших действий. Генерал также поделился, что эта операция готовилась в строжайшей секретности и даже ближайшие партнеры не знали об этом. Такая конфиденциальность была объяснена неудачным контрнаступлением в 2023 году.

"Победы любят тишину. Они рождаются в тишине и готовятся в тишине. Когда создается или проводится информационная кампания и все кричат: "Дайте мне это, дайте мне то", тогда, конечно, враг также знает и также готовится", — пояснил Александр Сырский.

Главнокомандующий отметил, что Курская операция — это первый случай со времен Второй мировой войны, когда иностранные войска заняли часть российской территории. Во время боев там украинские военные взяли более 1000 пленных, а РФ не имела другого выхода, как перебрасывать войска с других направлений фронта.

Напомним, 6 августа была годовщина, как украинские войска начали операцию в Курской области РФ. По этому случаю Сырский рассказал об успехах ВСУ.

Также главнокомандующий объяснил, как россиянам удалось зайти в тыл ВСУ на Курщине. По его словам, противник воспользовался трубопроводом, который ранее должны были взять под контроль Силы обороны.

Автор:
Карина Приходько
