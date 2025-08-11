Курська операція — як це допомогло Україні на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України розповів, що мета Курської операції була досягнута. За його словами, це допомогло захистити українські території від масштабного наступу.

Про це повідомляє The Washington Post.

Сирський розповів, що головна мета Курської операції — запобігти масштабному наступу росіян на українські території та розтягнути їхню техніку і війська.

"Спочатку ми планували більше рейдових дій, але потім я відмовився від цієї ідеї, бо зрозумів, що нам потрібна ця територія", — заявив головнокомандувач.

За його словами, Курщина потрібна Україні й вона стала ключовим плацдармом для подальших дій. Генерал також поділився, що ця операція готувалась у найсуворішій секретності й навіть найближчі партнери не знали про це. Така конфіденційність була пояснена невдалим контрнаступом у 2023 році.

"Перемоги люблять тишу. Вони народжуються в тиші та готуються в тиші. Коли створюється або проводиться інформаційна кампанія і всі кричать: "Дайте мені це, дайте мені те", тоді, звичайно, ворог також знає і також готується", — пояснив Олександр Сирський.

Головнокомандувач зазначив, що Курська операція — це перший випадок з часів Другої світової війни, коли іноземні війська зайняли частину російської території. Під час боїв там українські військові взяли понад 1000 полонених, а РФ не мала іншого виходу, як перекидати війська з інших напрямків фронту.

Нагадаємо, 6 серпня була річниця, як українські війська розпочали операцію в Курській області РФ. З цієї нагоди Сирський розповів про успіхи ЗСУ.

Також головнокомандувач пояснив, як росіянам вдалося зайти в тил ЗСУ на Курщині. За його словами, противник скористався трубопроводом, який раніше мали взяти під контроль Сили оборони.