Путин готовит "ловушку" относительно переговоров в Украине, — глава МИД Чехии

Глава МИД Чехии Ян Липавский. Фото: EPA

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает, что страны Европы должны установить собственные условия для возможных переговоров Украины и России. Поскольку россияне пытаются навязать западным странам то, что украинская власть якобы "нелегитимная".

Об этом пишет ntv в пятницу, 31 января.

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Липавский отметил, что в условиях давления со стороны президента США Дональда Трампа относительно прекращения огня в Украине европейцы должны навязать свои условия. Российская сторона хочет повлиять на Запад, навязывая мнение о "нелегитимности" власти Украины.

"Мы должны заставить Путина принять Зеленского для переговоров как президента суверенной нации. Это должно быть одним из наших условий для переговоров", — сказал он.

В то же время глава МИД отметил, что власти России и ее пропагандисты пытаются устроить ловушку оппонентам, говоря о якобы "неспособности" украинской стороны вести переговоры.

"Мы не должны попасть в эту ловушку", — добавил Липавский.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио высказался относительно будущих переговоров Украины и России. По его мнению, обе стороны должны пойти на уступки.

А по словам президента ПАСЕ Теодороса Русопулоса, Трамп может "сделать что-то" для урегулирования войны в Украине в следующие 100 дней.