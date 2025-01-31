Путин готовит "ловушку" относительно переговоров в Украине, — глава МИД Чехии

Переговоры с РФ — В МИД Чехии заявили о "ловушке" от Путина
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает, что страны Европы должны установить собственные условия для возможных переговоров Украины и России. Поскольку россияне пытаются навязать западным странам то, что украинская власть якобы "нелегитимная".
Об этом пишет ntv в пятницу, 31 января.
Переговоры Украины и РФ
Липавский отметил, что в условиях давления со стороны президента США Дональда Трампа относительно прекращения огня в Украине европейцы должны навязать свои условия. Российская сторона хочет повлиять на Запад, навязывая мнение о "нелегитимности" власти Украины.
"Мы должны заставить Путина принять Зеленского для переговоров как президента суверенной нации. Это должно быть одним из наших условий для переговоров", — сказал он.
В то же время глава МИД отметил, что власти России и ее пропагандисты пытаются устроить ловушку оппонентам, говоря о якобы "неспособности" украинской стороны вести переговоры.
"Мы не должны попасть в эту ловушку", — добавил Липавский.
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио высказался относительно будущих переговоров Украины и России. По его мнению, обе стороны должны пойти на уступки.
А по словам президента ПАСЕ Теодороса Русопулоса, Трамп может "сделать что-то" для урегулирования войны в Украине в следующие 100 дней.
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