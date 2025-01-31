Путін готує "пастку" щодо перемовин в Україні, — голова МЗС Чехії

Голова МЗС Чехії Ян Ліпавський. Фото: EPA

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський вважає, що країни Європи повинні встановити власні умови для можливих переговорів України та Росії. Оскільки росіяни намагаються нав'язати західним країнам те, що українська влада нібито "нелегітимна".

Про це пише ntv у п'ятницю, 31 січня.

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Ліпавський наголосив, що в умовах тиску з боку президента США Дональда Трампа стосовно припинення вогню в Україні європейці повинні нав'язати свої умови. Російська сторона хоче вплинути на Захід, нав'язуючи думку про "нелегітимність" влади України.

"Ми повинні змусити Путіна прийняти Зеленського для переговорів як президента суверенної нації. Це має бути однією з наших умов для переговорів", — сказав він.

Водночас голова МЗС зауважив, що влада Росії та її пропагандисти намагаються влаштувати пастку опонентам, говорячи про начебто "нездатність" української сторони вести перемовини.

"Ми не повинні потрапити в цю пастку", — додав Ліпавський.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо висловився стосовно майбутніх переговорів України та Росії. На його думку, обидві сторони повинні піти на поступки.

А за словами президента ПАРЄ Теодороса Русопулоса, Трамп може "зробити щось" для урегулювання війни в Україні у наступні 100 днів.