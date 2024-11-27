Глава МИД Сибига поговорил с коллегой о помощи Украине

Министры иностранных дел Украины и Польши Сибига и Сикорский. Фото: МИД Украины

Во время визита в Польшу Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в Варшаве двусторонние переговоры с польским коллегой Радославом Сикорским. Договаривались о военной помощи, а именно о самолетах.

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

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В ходе переговоров глава украинского МИД поднял вопрос передачи Украине польских МиГов. Министр отметил, что украинская сторона понимает важность защиты Польшей собственного воздушного пространства. Альянса.

Он подчеркнул опасность привлечения российской стороной войск КНДР, атак на украинские объекты ядерной энергетики и использования баллистических ракет средней дальности.

Украинский министр призвал к немедленным решениям сбивать вражеские цели над территорией Украины, подчеркнув необходимость защиты гражданского населения и инфраструктуры от ежедневных российских атак.

Он также поблагодарил Польшу за ее роль как ключевой центр международной помощи Украине и выразил надежду на активное участие польского бизнеса в процессе восстановления страны.

Андрей Сибига назвал недопустимой ситуацию, в которой европейские страны до сих пор выдают российским гражданам сотни тысяч шенгенских виз в год. По его словам, россияне в Европе представляют угрозу безопасности государств-членов ЕС.

В ходе встречи была отмечена важность беспрепятственного транзита сельскохозяйственной продукции из Украины в соответствии с "Путями солидарности", созданными ЕС.

Напомним, украинские перевозчики столкнулись с проблемой — Польша потребовала регистрацию в электронной платформе SENT.

Напомним, США официально открыли базу противоракетной обороны в польском городе Редзиково у побережья Балтийского моря. Она строилась с 2000-х годов и направлена на защиту стран НАТО.