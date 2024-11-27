Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Передача МиГов и фермеры — Сибига встретился с польским коллегой arrow

Передача МиГов и фермеры — Сибига встретился с польским коллегой

27 ноября 2024 05:15
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Глава МИД Сибига поговорил с коллегой о помощи Украине
Министры иностранных дел Украины и Польши Сибига и Сикорский. Фото: МИД Украины
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Во время визита в Польшу Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в Варшаве двусторонние переговоры с польским коллегой Радославом Сикорским. Договаривались о военной помощи, а именно о самолетах.

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

Читайте также:

Чем Польша может помочь Украине

В ходе переговоров глава украинского МИД поднял вопрос передачи Украине польских МиГов. Министр отметил, что украинская сторона понимает важность защиты Польшей собственного воздушного пространства. Альянса.

Он подчеркнул опасность привлечения российской стороной войск КНДР, атак на украинские объекты ядерной энергетики и использования баллистических ракет средней дальности.

Украинский министр призвал к немедленным решениям сбивать вражеские цели над территорией Украины, подчеркнув необходимость защиты гражданского населения и инфраструктуры от ежедневных российских атак.

Он также поблагодарил Польшу за ее роль как ключевой центр международной помощи Украине и выразил надежду на активное участие польского бизнеса в процессе восстановления страны.

Андрей Сибига назвал недопустимой ситуацию, в которой европейские страны до сих пор выдают российским гражданам сотни тысяч шенгенских виз в год. По его словам, россияне в Европе представляют угрозу безопасности государств-членов ЕС.

В ходе встречи была отмечена важность беспрепятственного транзита сельскохозяйственной продукции из Украины в соответствии с "Путями солидарности", созданными ЕС.

Напомним, украинские перевозчики столкнулись с проблемой — Польша потребовала регистрацию в электронной платформе SENT.

Напомним, США официально открыли базу противоракетной обороны в польском городе Редзиково у побережья Балтийского моря. Она строилась с 2000-х годов и направлена на защиту стран НАТО.

Польша МИД Андрей Сибига военная помощь война в Украине Радослав Сикорский

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:30 Зарплата 20 тысяч не всегда гарантирует бронь — какие нюансы

05:15 Передача МиГов и фермеры — Сибига встретился с польским коллегой

05:05 Туманы и гололедица — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

04:36 Минобороны выяснило в чем дефект 120 мм мин — что с ними не так

Срочная новость

04:15 Из-за падения обломков БпЛА в Киеве раненый и повреждения

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

03:26 В "Азове" нужны физически сильные люди — кого приглашают в полк

03:19 Трамп хочет встретиться с лидером КНДР — что хочет обсудить

02:31 Путин угрожает "ядеркой", а Украине дадут замороженные деньги РФ

Срочная новость

01:50 В Киеве прогремели взрывы — чем РФ атакует столицу Украины

01:37 Шесть украинских клубов хотят получить профессиональный статус

05:30 Зарплата 20 тысяч не всегда гарантирует бронь — какие нюансы

05:15 Передача МиГов и фермеры — Сибига встретился с польским коллегой

05:05 Туманы и гололедица — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

04:36 Минобороны выяснило в чем дефект 120 мм мин — что с ними не так

Срочная новость

04:15 Из-за падения обломков БпЛА в Киеве раненый и повреждения

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

03:26 В "Азове" нужны физически сильные люди — кого приглашают в полк

03:19 Трамп хочет встретиться с лидером КНДР — что хочет обсудить

02:31 Путин угрожает "ядеркой", а Украине дадут замороженные деньги РФ

Срочная новость

01:50 В Киеве прогремели взрывы — чем РФ атакует столицу Украины

01:37 Шесть украинских клубов хотят получить профессиональный статус

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

Text

00:45 Почему в Киеве не хватает водителей общественного транспорта

26 ноября 2024
Text

23:52 В Киеве мосты работают на границе - Задерейко раскрыл детали

Text

22:03 Ауслендер объяснил цель российского удара новой ракетой по Днепру

Text

18:19 Обстрел Сум — Бицак назвал оружие, которое мог использовать враг

Text

17:50 Заявление Шольца и анонс контрнаступления ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин сравнил доступность кредитов в Украине и США

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

16:57 Романов сообщил, как оккупанты действуют под Харьковом

Text

13:59 Нардеп отреагировала на идею аудита забронированных лиц

Text

13:38 В ВСУ сказали, как россияне преобладают в живой силе на Курщине

Text

13:02 Умеров отправился в Южную Корею — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК