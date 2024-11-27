Голова МЗС Сибіга поговорив з колегою про допомогу Україні

Міністри закордонних справ України та Польщі Сибіга та Сікорський. Фото: МЗС України

Під час візиту до Польщі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Варшаві двосторонні переговори з польським колегою Радославом Сікорським. Домовлялись про військову допомогу, а саме про літаки.

Про це повідомляється на сайті МЗС України.

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У ході перемовин глава українського МЗС порушив питання передачі Україні польських МіГів. Міністр зазначив, що українська сторона розуміє важливість захисту Польщею власного повітряного простору. У зв’язку з цим Україна веде переговори із союзниками по НАТО, спрямовані на підтримку захисту польського неба і східних кордонів Альянсу.

Сибіга детально інформував польського колегу про останні агресивні дії Росії, спрямовані на ескалацію війни та її розширення. Він підкреслив небезпеку залучення російською стороною військ КНДР, атак на українські об’єкти ядерної енергетики та використання балістичних ракет середньої дальності.

Український міністр закликав до негайних рішень щодо збиття ворожих цілей над територією України, підкресливши необхідність захисту цивільного населення та інфраструктури від щоденних російських атак.

Він також подякував Польщі за її роль як ключового центру міжнародної допомоги Україні та висловив сподівання на активну участь польського бізнесу у процесі відбудови країни.

Андрій Сибіга назвав неприпустимою ситуацію, в якій європейські країни досі видають російським громадянам сотні тисяч шенгенських віз на рік. За його словами, росіяни в Європі є загрозою для безпеки держав-членів ЄС. Міністр закликав обмежити видачу віз громадянам Росії.

Під час зустрічі було зазначено важливість безперешкодного транзиту сільськогосподарської продукції з України відповідно до "Шляхів солідарності", створених ЄС.

Нагадаємо, українські перевізники стикнулися з проблемою — Польща почала вимагати реєстрацію в електронній платформі SENT.

Нагадаємо, США офіційно відкрили базу протиракетної оборони в польському місті Редзіково поблизу узбережжя Балтійського моря. Вона будувалася з 2000-х років і спрямована на захист країн НАТО.