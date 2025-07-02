В США волнуются из-за уменьшения арсенала, поэтому не хотят поставлять некоторые ракеты для ПВО Украины

Система ПВО Patriot. Иллюстративное фото: Reuters

Пентагон приостановил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину. Таким образом США не продлили программу по поддержке, которая истекает со дня на день после того, как ее утвердил еще Джо Байден.

Об этом информирует издание Politico со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне.

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Издание пишет, что это связано с опасением, что арсеналы США стали слишком скудными. Решение об отмене было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби после осмотра запасов боеприпасов Пентагона.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила журналистам, что решение "было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после обзора Министерством обороны США военной поддержки и помощи, которую наша страна оказывает другим странам мира. Сила Вооруженных сил Соединенных Штатов остается бесспорной — просто спросите Иран".

Какие ракеты США не будут поставлять Украине

Среди вооружений, которые выводятся из поставок, есть ракеты для систем ПВО Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды Hellfire и другие ракеты, которые Украина запускает со своих истребителей F-16 и беспилотников.

Издание пишет, что это может сильно повлиять на способность Украины защищать свой воздух, ведь РФ все чаще применяет массированные атаки дронами-камикадзе.

Решение Пентагона остановить некоторые поставки вызвало беспокойство среди союзников Украины в Конгрессе, что страна будет уязвимой к дальнейшим российским авиаударам.

"Системы ПВО американского производства, включая платформу Patriot, являются центральным элементом обороны Украины... Они работают. Они спасают жизни ежедневно. Если эти сообщения правдивы, то господин Колби принимает меры, которые непременно приведут к неизбежной гибели многих украинских военных и гражданских лиц", — сказала представительница Палаты представителей Марси Каптур (демократ от штата Огайо), сопредседатель Украинской фракции в Конгрессе.

Ранее мы писали, что экспертов беспокоит ситуация с ПВО столицы. Киев стремительно теряет статус одного из самых безопасных городов.

В то же время сообщалось, что в МИД Германии недавно сделали заявление о поставках средств ПВО.