У США хвилюються через зменшення арсеналу, тому не хочуть постачати деякі ракети для ППО України

Система ППО Patriot. Ілюстративне фото: Reuters

Пентагон призупинив поставки деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України. Таким чином США не продовжили програму з підтримки, яка спливає у з дня на день після того, як її затвердив ще Джо Байден.

Про це інформує видання Politico з посиланням на власні джерела у Вашингтоні.

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Видання пише, що це пов'язано з побоюванням, що арсенали США стали занадто мізерними. Рішення про скасування було прийнято керівником політичного відділу Пентагону Елбріджем Колбі після огляду запасів боєприпасів Пентагону.

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі заявила журналістам, що рішення "було прийнято, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після огляду Міністерством оборони США військової підтримки та допомоги, яку наша країна надає іншим країнам світу. Сила Збройних сил Сполучених Штатів залишається безперечною — просто запитайте Іран".

Які ракети США не будуть постачати Україні

Серед озброєнь, що виводяться з постачання, є ракети для систем ППО Patriot, високоточні артилерійські снаряди Hellfire та інші ракети, які Україна запускає зі своїх винищувачів F-16 та безпілотників.

Видання пише, що це може сильно вплинути на здатність України захищати своє повітря, адже РФ все частіше застосовує масовані атаки дронами-камікадзе.

Рішення Пентагону зупинити деякі поставки викликало занепокоєння серед союзників України в Конгресі, що країна буде вразливою до подальших російських авіаударів.

"Системи ППО американського виробництва, включаючи платформу Patriot, є центральним елементом оборони України… Вони працюють. Вони рятують життя щодня. Якщо ці повідомлення правдиві, то пан Колбі вживає заходів, які неодмінно призведуть до неминучої загибелі багатьох українських військових та цивільних осіб", — сказала представниця Палати представників Марсі Каптур (демократка від штату Огайо), співголова Української фракції в Конгресі.

Раніше ми писали, що експертів непокоїть ситуація з ППО столиці. Київ стрімко втрачає статус одного з найбезпечніших міст.

Водночас повідомлялось, що в МЗС Німеччини нещодавно зробили заяву щодо постачання засобів ППО.