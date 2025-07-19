Массированная атака на Павлоград 19 июля 2025 года - фото и видео последствий

Дом пострадал от удара российского "шахеда". Фото: Новини.LIVE

В ночь на 19 июля город Павлоград Днепропетровской области массово атаковали российские ракеты и беспилотники. В городе в течение всей ночи раздавались мощные взрывы, жители прятались в бомбоубежищах и коридорах квартир, некоторые срочно на автомобиле выезжали за пределы населенного пункта.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Атака на Павлоград 19 июля

Первые взрывы в городе прозвучали после часа ночи. Массированный обстрел не прекращался до утра. Зафиксированы значительные разрушения и пожары в разных районах. Из-за массированной атаки, по уточнённым данным, погиб 68-летний мужчина. Также пострадал 24-летний павлоградец. Он будет проходить амбулаторное лечение.

Значительным разрушениям подвергся пятиэтажный дом в густонаселенном районе города. Рядом расположены школа, детский сад и больница.

Жители населенного пункта и ближайших сел были в панике, потому что эта воздушная атака РФ для небольшого шахтерского города стала самой масштабной с начала войны.

Беспилотник ударил в многоэтажный дом в Павлограде. Фото: Новини.LIVE

Разрушениям подверглась квартира на пятом этаже. Фото: Новини.LIVE

Спасатели работают на месте попадания. Фото: Новини.LIVE

Напомним, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщал о последствиях ночной массированной атаки на Павлоград.

Ранее в области была объявлена воздушная тревога, и в Павлограде раздавались мощные взрывы.