Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Адская ночь в Павлограде — фото и видео последствий атаки РФ

Адская ночь в Павлограде — фото и видео последствий атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 18:20
Массированная атака на Павлоград 19 июля 2025 года - фото и видео последствий
Дом пострадал от удара российского "шахеда". Фото: Новини.LIVE

В ночь на 19 июля город Павлоград Днепропетровской области массово атаковали российские ракеты и беспилотники. В городе в течение всей ночи раздавались мощные взрывы, жители прятались в бомбоубежищах и коридорах квартир, некоторые срочно на автомобиле выезжали за пределы населенного пункта.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Атака на Павлоград 19 июля

Первые взрывы в городе прозвучали после часа ночи. Массированный обстрел не прекращался до утра. Зафиксированы значительные разрушения и пожары в разных районах. Из-за массированной атаки, по уточнённым данным, погиб 68-летний мужчина. Также пострадал 24-летний павлоградец. Он будет проходить амбулаторное лечение.

Значительным разрушениям подвергся пятиэтажный дом в густонаселенном районе города. Рядом расположены школа, детский сад и больница.

Жители населенного пункта и ближайших сел были в панике, потому что эта воздушная атака РФ для небольшого шахтерского города стала самой масштабной с начала войны.

Пекельна ніч у Павлограді - фото, відео наслідків масованої атаки - фото 1
Беспилотник ударил в многоэтажный дом в Павлограде. Фото: Новини.LIVE
Пекельна ніч у Павлограді - фото, відео наслідків масованої атаки - фото 2
Разрушениям подверглась квартира на пятом этаже. Фото: Новини.LIVE
Пекельна ніч у Павлограді - фото, відео наслідків масованої атаки - фото 3
Спасатели работают на месте попадания. Фото: Новини.LIVE

Напомним, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщал о последствиях ночной массированной атаки на Павлоград.

Ранее в области была объявлена воздушная тревога, и в Павлограде раздавались мощные взрывы.

Днепропетровская область война в Украине атака Павлоград разрушения
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации