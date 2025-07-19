Масована атака на Павлоград 19 липня 2025 року - фото і відео наслідків

Пекельна ніч у Павлограді — фото і відео наслідків атаки РФ
У ніч на 19 липня місто Павлоград Дніпропетровської області масово атакували російські ракети та безпілотники. У місті протягом усієї ночі лунали потужні вибухи, мешканці ховались у бомбосховищах та коридорах квартир, дехто терміново на автомобілі виїжджав за межі населеного пункту.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Атака на Павлоград 19 липня
Перші вибухи у місті пролунали після першої ночі. Масований обстріл не припинявся до ранку. Зафіксовано значні руйнування та пожежі у різних районах. Через масовану атаку, за уточненими даними, загинув 68-річний чоловік. Також 24-річний павлоградець постраждав. Він лікуватиметься амбулаторно.
Значних руйнувань зазнав п'ятиповерховий будинок у густонаселеному районі міста. Поряд розташовані школа, дитячий садок і лікарня.
Мешканці населеного пункту і найближчих сіл були у паніці, бо ця повітряна атака РФ для невеликого шахтарського міста стала наймасштабнішою з початку війни.
Нагадаємо, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв про наслідки нічної масованої атаки на Павлоград.
Раніше в області була оголошена повітряна тривога, і у Павлограді лунали потужні вибухи.
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