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Головна Армія Пекельна ніч у Павлограді — фото і відео наслідків атаки РФ

Пекельна ніч у Павлограді — фото і відео наслідків атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 18:20
Масована атака на Павлоград 19 липня 2025 року - фото і відео наслідків
Будинок постраждав від удару російського "шахеда". Фото: Новини.LIVE

У ніч на 19 липня місто Павлоград Дніпропетровської області масово атакували російські ракети та безпілотники. У місті протягом усієї ночі лунали потужні вибухи, мешканці ховались у бомбосховищах та коридорах квартир, дехто терміново на автомобілі виїжджав за межі населеного пункту.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Атака на Павлоград 19 липня

Перші вибухи у місті пролунали після першої ночі. Масований обстріл не припинявся до ранку. Зафіксовано значні руйнування та пожежі у різних районах. Через масовану атаку, за уточненими даними, загинув 68-річний чоловік. Також 24-річний павлоградець постраждав. Він лікуватиметься амбулаторно.

Значних руйнувань зазнав п'ятиповерховий будинок у густонаселеному районі міста. Поряд розташовані школа, дитячий садок і лікарня.

Мешканці населеного пункту і найближчих сіл були у паніці, бо ця повітряна атака РФ для невеликого шахтарського міста стала наймасштабнішою з початку війни.

Пекельна ніч у Павлограді - фото, відео наслідків масованої атаки - фото 1
Безпілотник вдарив у багатоповерховий будинок у Павлограді. Фото: Новини.LIVE
Пекельна ніч у Павлограді - фото, відео наслідків масованої атаки - фото 2
Руйнувань зазнала квартира на п'ятому поверсі. Фото: Новини.LIVE 
Пекельна ніч у Павлограді - фото, відео наслідків масованої атаки - фото 3
Рятувальники працюють на місці влучання. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв про наслідки нічної масованої атаки на Павлоград.

Раніше в області була оголошена повітряна тривога, і у Павлограді лунали потужні вибухи.

Дніпропетровська область війна в Україні атака Павлоград руйнування
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
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