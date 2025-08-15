Новые российские ракеты затрудняют работу Patriot в Украине

Пуск Патриота. Фото: TWZ

Американская оборонная разведка сообщила о новой угрозе для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине. По данным DIA, Россия использует усовершенствованные баллистические ракеты с маневренными траекториями и приманками, что значительно усложняет их перехват.

Об этом сообщает TWZ.

Patriot под давлением новой тактики РФ

Разведывательное управление Министерства обороны США подтвердило, что резкий рост применения Россией баллистических ракет с улучшенными маневровыми возможностями снижает эффективность украинских ЗРК Patriot. За последние месяцы количество ракетных и беспилотных атак РФ резко возросло, хотя накануне встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина интенсивность ударов несколько уменьшилась.

"Воздушные силы Украины имели трудности с постоянным использованием систем ПВО Patriot из-за недавних тактических усовершенствований России, которые позволяют их ракетам менять траекторию и выполнять маневры, а не лететь по традиционной баллистической траектории", — говорится в отчете Специального генерального инспектора.

Сейчас у Украины пять батарей Patriot: три из США, одна из Румынии и одна совместная поставка Германии и Нидерландов. Американские власти заявили, что работают с европейскими партнерами над поставкой дополнительных комплексов, ведь Patriot остаются единственной надежной защитой от баллистических ракет.

"Например, атака 28 июня включала семь баллистических ракет, из которых ВСУ сбили только одну", — отмечается в отчете.

Согласно документу, в июле состоялась самая большая воздушная атака с начала войны, во время которой ВСУ смогли сбить или подавить лишь часть выпущенных ракет. Конкретные типы ракет и детали их модернизаций в отчете не указаны, так же как и то, имели ли определенные типы перехватчиков Patriot большие трудности, чем другие.

"Массированная атака 9 июля включала 13 ракет, из которых украинская ПВО нейтрализовала семь", — уточняют авторы отчета.

Напомним, что министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут ракеты и комплектующие для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Ранее мы также информировали, что ВСУ получат еще две системы ПВО Patriot. Их передаст Германия после достижения соответствующего соглашения с Соединенными Штатами.