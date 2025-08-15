Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Patriot под угрозой — разведка США рассказала о новой тактике РФ

Patriot под угрозой — разведка США рассказала о новой тактике РФ

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 14:30
Новые российские ракеты затрудняют работу Patriot в Украине
Пуск Патриота. Фото: TWZ

Американская оборонная разведка сообщила о новой угрозе для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине. По данным DIA, Россия использует усовершенствованные баллистические ракеты с маневренными траекториями и приманками, что значительно усложняет их перехват.

Об этом сообщает TWZ.

Реклама
Читайте также:

Patriot под давлением новой тактики РФ

Разведывательное управление Министерства обороны США подтвердило, что резкий рост применения Россией баллистических ракет с улучшенными маневровыми возможностями снижает эффективность украинских ЗРК Patriot. За последние месяцы количество ракетных и беспилотных атак РФ резко возросло, хотя накануне встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина интенсивность ударов несколько уменьшилась.

"Воздушные силы Украины имели трудности с постоянным использованием систем ПВО Patriot из-за недавних тактических усовершенствований России, которые позволяют их ракетам менять траекторию и выполнять маневры, а не лететь по традиционной баллистической траектории", — говорится в отчете Специального генерального инспектора.

Сейчас у Украины пять батарей Patriot: три из США, одна из Румынии и одна совместная поставка Германии и Нидерландов. Американские власти заявили, что работают с европейскими партнерами над поставкой дополнительных комплексов, ведь Patriot остаются единственной надежной защитой от баллистических ракет.

"Например, атака 28 июня включала семь баллистических ракет, из которых ВСУ сбили только одну", — отмечается в отчете.

Согласно документу, в июле состоялась самая большая воздушная атака с начала войны, во время которой ВСУ смогли сбить или подавить лишь часть выпущенных ракет. Конкретные типы ракет и детали их модернизаций в отчете не указаны, так же как и то, имели ли определенные типы перехватчиков Patriot большие трудности, чем другие.

"Массированная атака 9 июля включала 13 ракет, из которых украинская ПВО нейтрализовала семь", — уточняют авторы отчета.

Напомним, что министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут ракеты и комплектующие для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Ранее мы также информировали, что ВСУ получат еще две системы ПВО Patriot. Их передаст Германия после достижения соответствующего соглашения с Соединенными Штатами.

оружие армия ППО ракеты війна
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации