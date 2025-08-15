Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Patriot під загрозою — розвідка США розповіла про нову тактику РФ

Patriot під загрозою — розвідка США розповіла про нову тактику РФ

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 14:30
Нові російські ракети ускладнюють роботу Patriot в Україні
Пуск Patriot. Фото: TWZ

Американська оборонна розвідка повідомила про нову загрозу для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні. За даними DIA, Росія використовує удосконалені балістичні ракети з маневреними траєкторіями та приманками, що значно ускладнює їхнє перехоплення.

Про це повідомляє TWZ.

Реклама
Читайте також:

Patriot під тиском нової тактики РФ

Розвідувальне управління Міністерства оборони США підтвердило, що різке зростання застосування Росією балістичних ракет із покращеними маневровими можливостями знижує ефективність українських ЗРК Patriot. За останні місяці кількість ракетних та безпілотних атак РФ різко зросла, хоча напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна інтенсивність ударів дещо зменшилась.

"Повітряні сили України мали труднощі з постійним використанням систем ППО Patriot через нещодавні тактичні вдосконалення Росії, які дозволяють їхнім ракетам змінювати траєкторію та виконувати маневри, а не летіти за традиційною балістичною траєкторією", — йдеться у звіті Спеціального генерального інспектора.

Наразі Україна має п’ять батарей Patriot: три з США, одну з Румунії та одну спільну поставку Німеччини й Нідерландів. Американська влада заявила, що працює з європейськими партнерами над постачанням додаткових комплексів, адже Patriot залишаються єдиним надійним захистом від балістичних ракет.

"Наприклад, атака 28 червня включала сім балістичних ракет, з яких ЗСУ збили лише одну", — зазначається у звіті.

Згідно з документом, у липні відбулася найбільша повітряна атака з початку війни, під час якої ЗСУ змогли збити або придушити лише частину випущених ракет. Конкретні типи ракет та деталі їхніх модернізацій у звіті не зазначені, так само як і те, чи мали певні типи перехоплювачів Patriot більші труднощі, ніж інші.

"Масована атака 9 липня включала 13 ракет, з яких українська ППО нейтралізувала сім", — уточнюють автори звіту.

Нагадаємо, що міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть ракети та комплектуючі для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Раніше ми також інформували, що ЗСУ отримають ще дві системи ППО Patriot. Їх передасть Німеччина після досягнення відповідної угоди зі Сполученими Штатами.

зброя армія ППО ракети війна
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації