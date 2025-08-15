Нові російські ракети ускладнюють роботу Patriot в Україні

Пуск Patriot. Фото: TWZ

Американська оборонна розвідка повідомила про нову загрозу для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні. За даними DIA, Росія використовує удосконалені балістичні ракети з маневреними траєкторіями та приманками, що значно ускладнює їхнє перехоплення.

Patriot під тиском нової тактики РФ

Розвідувальне управління Міністерства оборони США підтвердило, що різке зростання застосування Росією балістичних ракет із покращеними маневровими можливостями знижує ефективність українських ЗРК Patriot. За останні місяці кількість ракетних та безпілотних атак РФ різко зросла, хоча напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна інтенсивність ударів дещо зменшилась.

"Повітряні сили України мали труднощі з постійним використанням систем ППО Patriot через нещодавні тактичні вдосконалення Росії, які дозволяють їхнім ракетам змінювати траєкторію та виконувати маневри, а не летіти за традиційною балістичною траєкторією", — йдеться у звіті Спеціального генерального інспектора.

Наразі Україна має п’ять батарей Patriot: три з США, одну з Румунії та одну спільну поставку Німеччини й Нідерландів. Американська влада заявила, що працює з європейськими партнерами над постачанням додаткових комплексів, адже Patriot залишаються єдиним надійним захистом від балістичних ракет.

"Наприклад, атака 28 червня включала сім балістичних ракет, з яких ЗСУ збили лише одну", — зазначається у звіті.

Згідно з документом, у липні відбулася найбільша повітряна атака з початку війни, під час якої ЗСУ змогли збити або придушити лише частину випущених ракет. Конкретні типи ракет та деталі їхніх модернізацій у звіті не зазначені, так само як і те, чи мали певні типи перехоплювачів Patriot більші труднощі, ніж інші.

"Масована атака 9 липня включала 13 ракет, з яких українська ППО нейтралізувала сім", — уточнюють автори звіту.

Нагадаємо, що міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть ракети та комплектуючі для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Раніше ми також інформували, що ЗСУ отримають ще дві системи ППО Patriot. Їх передасть Німеччина після досягнення відповідної угоди зі Сполученими Штатами.