После визита в Киев духовный советник Трампа изменил свое мнение о войне в Украине

Пастор Трампа Марк Бернс в Киеве. Фото: X/pastormarkburns

Духовный советник президента США Марк Бернс посетил Киев, и теперь его мнение о войне между РФ и Украиной кардинально изменилось. Он написал огромное обращение к президенту США.

Свое мнение пастор опубликовал в соцсети X.

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Сообщение пастора Трампа Марка Бернса. Фото: скриншот

На Бернса очень повлияла эта поездка, и он в своем сообщении написал, что на передовой украинские военные не просят денег у США — им нужно оружие. По его словам, солдаты обращались к нему с просьбой передать о потребности в танках, истребителях F-35 и системах ПВО, которые помогут сбивать российские БпЛА.

"Мне безразлично, нравится вам президент Зеленский или нет, — это не о политике. Здесь гибнут реальные люди", — отметил в сообщении Бернс.

Он добавил, что услышал от религиозных лидеров истории о похищении детей, изнасиловании женщин и расстрелах гражданских.

Бернс подтвердил, что его мнение изменилось, ведь один из корреспондентов напомнил ему о недавнем репосте провокационного сообщения. Тот ответил, что "мое мнение об этой войне изменилось".

Напомним, Зеленский во время выступления на саммите в Буче подчеркнул, что Украина не простит России ее преступлений и этой войны.

Также мы писали, что супруги Зеленские почтили память жертв российской оккупации Бучи.