После визита в Киев духовный советник Трампа изменил свое мнение о войне в Украине

Пастор Трампа Бернс кардинально изменил свое мнение о войне
Духовный советник президента США Марк Бернс посетил Киев, и теперь его мнение о войне между РФ и Украиной кардинально изменилось. Он написал огромное обращение к президенту США.
Свое мнение пастор опубликовал в соцсети X.
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На Бернса очень повлияла эта поездка, и он в своем сообщении написал, что на передовой украинские военные не просят денег у США — им нужно оружие. По его словам, солдаты обращались к нему с просьбой передать о потребности в танках, истребителях F-35 и системах ПВО, которые помогут сбивать российские БпЛА.
"Мне безразлично, нравится вам президент Зеленский или нет, — это не о политике. Здесь гибнут реальные люди", — отметил в сообщении Бернс.
Он добавил, что услышал от религиозных лидеров истории о похищении детей, изнасиловании женщин и расстрелах гражданских.
Бернс подтвердил, что его мнение изменилось, ведь один из корреспондентов напомнил ему о недавнем репосте провокационного сообщения. Тот ответил, что "мое мнение об этой войне изменилось".
Напомним, Зеленский во время выступления на саммите в Буче подчеркнул, что Украина не простит России ее преступлений и этой войны.
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