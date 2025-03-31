Після візиту до Києва духовний радник Трампа змінив свою думку про війну в Україні

Пастор Трампа Марк Бернс у Києві. Фото: X/pastormarkburns

Духовний радник президента США Марк Бернс відвідав Києв, і тепер його думка щодо війни між РФ та Україною кардинально змінилась. Він написав величезне звернення до президента США.

Свою думку пастор опублікував у соцмережі X.

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Повідомлення пастора Трампа Марка Бернса. Фото: скриншот

На Бернса дуже вплинула ця поїздка, і він у своєму повідомленні написав, що на передовій українські військові не просять грошей у США — їм потрібна зброя. За його словами, солдати зверталися до нього з проханням передати про потребу в танках, винищувачах F-35 і системах ППО, які допоможуть збивати російські БпЛА.

"Мені байдуже, подобається вам президент Зеленський чи ні, — це не про політику. Тут гинуть реальні люди", — зазначив у дописі Бернс.

Він додав, що почув від релігійних лідерів історії про викрадення дітей, зґвалтування жінок і розстріли цивільних.

Бернс підтвердив, що його думка змінилась, адже один із дописувачів нагадав йому про нещодавній репост провокативного повідомлення. Той відповів, що "моя думка про цю війну змінилась".

Нагадаємо, Зеленський під час виступу на саміті в Бучі наголосив, що Україна не пробачить Росії її злочинів та цієї війни.

Також ми писали, що подружжя Зеленських вшанували пам'ять жертв російської окупації Бучі.