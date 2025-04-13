Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Палиса о Сырском и Залужном — в чем разница между генералами arrow

Палиса о Сырском и Залужном — в чем разница между генералами

13 апреля 2025 01:51
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Павел Палиса объяснил, что нельзя сказать, кто лучше — Залужный или Сырский, ведь это два разных человека с разным подходом к делу
Павел Палиса, заместитель главы Офиса президента Украины. Фото: 93 отдельная механизированная бригада ВСУ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Как известно, за годы российской агрессии в ВСУ произошла смена главкомов ВСУ. Валерия Залужного, который руководил армией до февраля 2024 года сменил Александр Сырский. В интервью журналистам нынешний заместитель председателя Офиса президента Украины, полковник Павел Палиса, экс-командир 93-й ОМБр, поделился мыслями - в чем разница между двумя известными генералами.

Свое впечатление от службы с Залужным и Сырским он высказал журналистам Bihus Info.

Реклама
Читайте также:

Кто лучше - Залужный или Сырский

По словам Палисы, так сказать нельзя, потому что генералы просто разные. Когда Палиса был командиром бригады, то ему больше приходилось работать именно с Александром Сырским. Однако пересекался он по службе и с Валерием Залужным.

Залужного Палиса описал как генерала, которому всегда можно было дозвониться и напрямую решать армейские вопросы. При необходимости он всегда шел навстречу военным ВСУ, но в чисто технические вопросы вдавался меньше.

"Если вопрос решался сугубо через Залужного, то он всегда шел навстречу. И в вопросах тактического характера он углублялся меньше. Поэтому, собственно, я и работал с ним меньше. Генерал Сырский более скрупулезный, ведь прибегает к каждой детали", — отметил Палиса.

Ранее мы писали, что по мнению Павла Палисы, в будущем в ВСУ должны пройти все военнообязанные — и мужчины и женщины. Это нужно для того, чтобы быть готовыми к любым вызовам в будущем.

Ранее командир 93-й ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Крутков заявил, что Украине придется мобилизовать мужчин в возрасте с 18 лет.

ВСУ Валерий Залужный армия война в Украине Александр Сырский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама