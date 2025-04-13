Павел Палиса объяснил, что нельзя сказать, кто лучше — Залужный или Сырский, ведь это два разных человека с разным подходом к делу

Палиса о Сырском и Залужном — в чем разница между генералами
Как известно, за годы российской агрессии в ВСУ произошла смена главкомов ВСУ. Валерия Залужного, который руководил армией до февраля 2024 года сменил Александр Сырский. В интервью журналистам нынешний заместитель председателя Офиса президента Украины, полковник Павел Палиса, экс-командир 93-й ОМБр, поделился мыслями - в чем разница между двумя известными генералами.
Свое впечатление от службы с Залужным и Сырским он высказал журналистам Bihus Info.
Кто лучше - Залужный или Сырский
По словам Палисы, так сказать нельзя, потому что генералы просто разные. Когда Палиса был командиром бригады, то ему больше приходилось работать именно с Александром Сырским. Однако пересекался он по службе и с Валерием Залужным.
Залужного Палиса описал как генерала, которому всегда можно было дозвониться и напрямую решать армейские вопросы. При необходимости он всегда шел навстречу военным ВСУ, но в чисто технические вопросы вдавался меньше.
"Если вопрос решался сугубо через Залужного, то он всегда шел навстречу. И в вопросах тактического характера он углублялся меньше. Поэтому, собственно, я и работал с ним меньше. Генерал Сырский более скрупулезный, ведь прибегает к каждой детали", — отметил Палиса.
Ранее мы писали, что по мнению Павла Палисы, в будущем в ВСУ должны пройти все военнообязанные — и мужчины и женщины. Это нужно для того, чтобы быть готовыми к любым вызовам в будущем.
Ранее командир 93-й ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Крутков заявил, что Украине придется мобилизовать мужчин в возрасте с 18 лет.
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