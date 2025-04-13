Павло Паліса пояснив, що не можна сказати, хто кращий — Залужний чи Сирський, адже це дві різні людини з різним підходом до справи

Павло Паліса, заступник голови Офісу президента України. Фото: 93 окрема механізована бригада ЗСУ

Як відомо, за роки російської агресії у ЗСУ відбулась зміна главкомів ЗСУ. Валерія Залужного, який керував армією до лютого 2024 року змінив Олександр Сирський. В інтерв'ю журналістам теперішній заступник голови Офісу президента України, полковник Павло Паліса, екскомандир 93-ї ОМБр, поділився думками — в чому різниця між двома відомими генералами.

Своє враження від служби із Залужним та Сирським він висловив журналістам Bihus Info.

Реклама

Читайте також:

Хто краще — Залужний чи Сирський

За словами Паліси, так сказати не можна, бо генерали просто різні. Коли Паліса був командиром бригади, то йому більше доводилось працювати саме з Олександром Сирським. Проте перетинався він по службі й з Валерієм Залужним.

Залужного Паліса описав як генерала, якому завжди можна було додзвонитись та напряму розв'язувати армійські питання. При необхідності він завжди йшов на зустріч військовим ЗСУ, але у суто технічні питання вдавався менше.

"Якщо питання вирішувалося суто через Залужного, то він завжди йшов назустріч. І у питаннях тактичного характеру він заглиблювався менше. Тому, власне, я й працював із ним менше. Генерал Сирський скрупульозніший, адже вдається до кожної деталі", — зазначив Паліса.

Раніше ми писали, що на думку Павла Паліси, у майбутньому у через ЗСУ мають пройти всі військовозобов'язані — і чоловіки й жінки. Це потрібно для того, щоб бути готовими до будь-яких викликів у майбутньому.

Раніше командир 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Крутков заявив, що Україні доведеться мобілізувати чоловіків віком з 18 років.