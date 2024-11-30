В СМИ объяснили, как падение рубля повлияет на войну в Украине

Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российская валюта продолжает падать, по состоянию на субботу, 30 ноября, курс к доллару составляет более 106 рублей. Это может ускорить конец войны в Украине.

Об этом пишет Newsweek.

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В материале говорится, что после санкций США против Газпромбанка произошло падение рубля, поскольку при помощи этой финансовой структуры проводились платежи за российский газ.

По мнению экспертов, изминения курса может повлечь за собой дальнейшее снижение денежных поступлений от продажи газа, который и так больше всего пострадал от введенных санкций.

"России уже трудно поддерживать очень высокий уровень военных расходов, и девальвация рубля еще больше напряжет ее способность финансировать свою войну в Украине", — отмечает издание.

Однако наиболее значительным последствием, вероятно, станет потребность перенаправить другие ресурсы бюджета на финансирование войны. В результате ожидается деградация государственных услуг и появление условия для социального взрыва.

Напомним, 25 ноября австрийская компания OMV конфисковала российский газ на 230 миллионов евро.

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