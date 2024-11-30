У ЗМІ пояснили, як падіння рубля вплине на війну в Україні

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російська валюта продовжує падати, станом на суботу, 30 листопада, курс до долара становить понад 106 рублів. Це може пришвидшити кінець війни в Україні.

Про це пише Newsweek.

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Вплив курсу рубля на війну в Україні

У матеріалі йдеться, що після санкцій США проти Газпромбанку сталося падіння рубля, оскільки через цю фінансову структуру проводилися платежі за російський газ.

На думку експертів, зміни курсу можуть спричинити подальше зниження грошових надходжень від продажу газу, який і так найбільше постраждав від введених санкцій.

"Росії вже важко підтримувати надзвичайно високий рівень воєнних витрат, і девальвація рубля ще більше напружить її здатність фінансувати свою війну в Україні", — зазначає видання.

Однак найбільш значним наслідком, ймовірно, стане потреба перенаправити інші ресурси бюджету на фінансування війни. Внаслідок цього очікується деградація державних послуг і поява умови для соціального вибуху.

Нагадаємо, 25 листопада австрійська компанія OMV конфіскувала російський газ на 230 мільйонів євро.

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