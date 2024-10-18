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Орбана испугал План победы Зеленского — за помощью к кому он собирается обратиться

18 октября 2024 04:21
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Орбан напуган Планом победы Зеленского и хочет ускорить переговоры с Россией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Виктор Орбан, возглавляющий правительство Венгрии, очень напуган Планом победы Владимира Зеленского. Он выступает за срочные переговоры с Россией и собирается обращаться за помощью к западным коллегам.

Об этом сам Орбан написал в своем Facebook.

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В сообщении премьер-министр Венгрии отметил, что стратегия Зеленского его не устраивает и нужно срочно садиться за стол переговоров с Москвой. Для этого Орбан хочет обратиться за поддержкой к канцлеру Германии Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

"Президент Зеленский презентует свой План победы. То, что он изложил вчера в украинском парламенте, более чем пугает. Я один из тех, кто призывает ЕС изменить свою нынешнюю стратегию. Европейский Союз вступил в эту войну с плохо организованной, плохо реализованной и плохо рассчитанной стратегией. Мы проигрываем эту войну, поэтому стратегия не работает", — написал Орбан.

Орбан отметил, что сейчас нужно перейти от военной стратегии к мирной и прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры.

Напомним, недавно главный помощник премьер-министра Виктора Орбана Балаш Орбан подчеркнул, что если бы на месте Украины оказалась Венгрия, то страна, скорее всего, не воевала бы с россиянами.

Также мы писали, что заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский выразил сомнение в целесообразности членства Венгрии в Европейском Союзе и НАТО.

Владимир Зеленский Россия война в Украине План победы Украины Виктор Орбан переговоры

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