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Орбана налякав План перемоги Зеленського — за допомогою до кого він збирається звернутись

18 жовтня 2024 04:21
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Орбан наляканий Планом перемоги Зеленського і хоче прискорити переговори з Росією
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Віктор Орбан, що очолює уряд Угорщини, дуже наляканий Планом перемоги Володимира Зеленського. Він виступає за термінові перемовини з Росією і збирається звертатись по допомогу до західних колег.

Про це сам Орбан написав у своєму Facebook.

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У дописі прем'єр-міністр Угорщини зазначив, що стратегія Зеленського його не влаштовує і треба терміново сідати за стіл переговорів з Москвою. Для цього Орбан хоче звернутись за підтримкою до канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона.

"Президент Зеленський презентує свій План перемоги. Те, що він виклав учора в українському парламенті, більш ніж лякає. Я один із тих, хто закликає ЄС змінити свою нинішню стратегію. Європейський Союз вступив у цю війну з погано організованою, погано реалізованою та погано розрахованою стратегією. Ми програємо цю війну, тож стратегія не працює", – написав Орбан.

Орбан зазначив, що зараз треба перейти від військової стратегії до мирної та припинити вогонь, щоб відбулись мирні переговори.

Нагадаємо, нещодавно головний помічник прем'єр-міністра Віктора Орбана Балаш Орбан наголосив, що якби на місці України опинилася Угорщина, то країна, швидше за все, не воювала б із росіянами.

Також ми писали, що заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський висловив сумнів щодо доцільності членства Угорщини в Європейському Союзі та НАТО.

Володимир Зеленський Росія війна в Україні План перемоги України Віктор Орбан переговори

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