Главная Армия Операцию "Паутина" монетизировали — выпустили монету в честь СБУ

Операцию "Паутина" монетизировали — выпустили монету в честь СБУ

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 03:52
Нацбанк выпустил монету об операции СБУ Паутина — где ее можно купить
Монета в честь спецоперации СБУ "Паутина". Фото: НБУ

Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету "Служба безопасности Украины. Защищаем Украину вместе!". Она посвящена уникальной спецоперации "Паутина", которая уже вошла в историю и учебники для спецслужб всего мира.

Информацию о новинке НБУ разместил на своем сайте.

Читайте также:

Чем интересна монета о спецоперации "Паутина"

Памятная монета, дизайн которой разработала Александра Кучинская, а скульптором выступил Владимир Демьяненко, имеет номинал 5 гривен. Монета изготовлена из нейзильбера, тираж - до 75 000 штук в сувенирной упаковке. Гурт монеты - рифленый.

На аверсе монеты в центре композиции размещен стилизованный образ "троянского коня", за которым просматривается силуэт грузовика, который осуществлял перевозку FPV-дронов на боевые позиции.

Этот архетип, навеянный древнегреческой легендой об изобретательности, отражает суть операции "Паутина" — победу интеллекта и креативности над грубой силой.

В верхней части монеты размещен малый Государственный Герб Украины, надписи УКРАИНА и год чеканки 2025, номинал 5 с графическим знаком гривны ₴.

На реверсе монеты в верхней части изображен силуэт дрона с боевой частью. Посередине — надпись 117 FPV/ДРОНОВ, это общее количество беспилотников, задействованных в спецоперации.

Центральный элемент — зеркальный силуэт стратегического самолета, который стал одной из главных целей удара, в момент его поражения. Над ним — стилизованная паутина, соединяющая четыре пораженных аэродрома, иллюстрируя сетевой характер операции и ее стратегическую слаженность.

Где приобрести новую монету об операции "Паутина"

НБУ сообщает, что все желающие могут приобрести монету в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ уже с 16 декабря. Также продажа будет осуществляться через банки-дистрибьюторы.

Ранее мы сообщали, что Нацбанк Украины представил новую серию оборотных памятных монет, посвященных единству. Презентация стала поводом для публичной дискуссии "Единая и неделимая".

Ранее мы писали, что некоторые украинские монеты могут стоить немалые деньги для коллекционеров. Они ищут редкие экземпляры и готовы платить тысячи гривен за ценные изделия.

НБУ СБУ монеты деньги коллекционер паутина
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
