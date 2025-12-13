Відео
Головна Армія Операцію "Павутина" монетизували — випустили монету на честь СБУ

Операцію "Павутина" монетизували — випустили монету на честь СБУ

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 03:52
Нацбанк випустив монету про операцію СБУ Павутина — де її можна купити
Монета на честь спецоперації СБУ "Павутина". Фото: НБУ

Національний банк України ввів у обіг пам’ятну монету "Служба безпеки України. Захищаємо Україну разом!". Вона присвячена унікальній спецоперації "Павутина", що вже увійшла в історію та підручники для спецслужб всього світу.

Інформацію про новинку НБУ розмістив на своєму сайті.

Читайте також:

Чим цікава монета про спецоперацію "Павутина"

Пам’ятна монета, дизайн якої розробила Олександра Кучинська, а скульптором виступив Володимир Дем’яненко, має номінал 5 гривень. Монета виготовлена з нейзильберу, тираж — до 75 000 штук у сувенірному пакованні. Гурт монети — рифлений.

На аверсі монети в центрі композиції розміщено стилізований образ "троянського коня", за яким проглядається силует вантажівки, що здійснювала перевезення FPV-дронів на бойові позиції.

Цей архетип, навіяний давньогрецькою легендою про винахідливість, відображає суть операції "Павутина" — перемогу інтелекту та креативності над грубою силою.

У верхній частині монети розміщено малий Державний Герб України, написи УКРАЇНА та рік карбування 2025, номінал 5 із графічним знаком гривні ₴. 

На реверсі монети у верхній частині зображено силует дрона з бойовою частиною. Посередині — напис 117 FPV/ДРОНІВ, це загальна кількість безпілотників, задіяних у спецоперації.

Центральний елемент — дзеркальний силует стратегічного літака, який став однією з головних цілей удару, в момент його ураження. Над ним — стилізована павутина, що поєднує чотири уражені аеродроми, ілюструючи мережевий характер операції та її стратегічну злагодженість. 

Де придбати нову монету про операцію "Павутина"

НБУ повідомляє, що всі охочі можуть придбати монету в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ вже з 16 грудня. Також продаж здійснюватиметься через банки-дистриб’ютори.

Раніше ми повідомляли, що Нацбанк України представив нову серію обігових пам’ятних монет, присвячених єдності. Презентація стала приводом для публічної дискусії "Єдина та неподільна".

Раніше ми писали, що деякі українські монети можуть коштувати чималі гроші для колекціонерів. Вони шукають рідкісні екземпляри та готові платити тисячі гривень за цінні вироби.

НБУ СБУ монети гроші колекціонер павутина
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
