Нацбанк випустив монету про операцію СБУ Павутина — де її можна купити

Національний банк України ввів у обіг пам’ятну монету "Служба безпеки України. Захищаємо Україну разом!". Вона присвячена унікальній спецоперації "Павутина", що вже увійшла в історію та підручники для спецслужб всього світу.

Інформацію про новинку НБУ розмістив на своєму сайті.

Чим цікава монета про спецоперацію "Павутина"

Пам’ятна монета, дизайн якої розробила Олександра Кучинська, а скульптором виступив Володимир Дем’яненко, має номінал 5 гривень. Монета виготовлена з нейзильберу, тираж — до 75 000 штук у сувенірному пакованні. Гурт монети — рифлений.

На аверсі монети в центрі композиції розміщено стилізований образ "троянського коня", за яким проглядається силует вантажівки, що здійснювала перевезення FPV-дронів на бойові позиції.

Цей архетип, навіяний давньогрецькою легендою про винахідливість, відображає суть операції "Павутина" — перемогу інтелекту та креативності над грубою силою.

У верхній частині монети розміщено малий Державний Герб України, написи УКРАЇНА та рік карбування 2025, номінал 5 із графічним знаком гривні ₴.

На реверсі монети у верхній частині зображено силует дрона з бойовою частиною. Посередині — напис 117 FPV/ДРОНІВ, це загальна кількість безпілотників, задіяних у спецоперації.

Центральний елемент — дзеркальний силует стратегічного літака, який став однією з головних цілей удару, в момент його ураження. Над ним — стилізована павутина, що поєднує чотири уражені аеродроми, ілюструючи мережевий характер операції та її стратегічну злагодженість.

Де придбати нову монету про операцію "Павутина"

НБУ повідомляє, що всі охочі можуть придбати монету в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ вже з 16 грудня. Також продаж здійснюватиметься через банки-дистриб’ютори.

