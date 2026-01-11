Видео
Операторы FATUM показали работу по врагу

Операторы FATUM показали работу по врагу

Дата публикации 11 января 2026 18:21
Операторы FATUM 11 января показали работу по врагу
FATUM уничтожает врага. Фото: кадр из видео

Зимний камуфляж не помог российским оккупантам от поражений дронами батальона беспилотных систем 60 ОМБР в составе Третьего армейского корпуса. FATUM нанес значительные потери врагу в живой силе, оружии и технике.

Об этом сообщили  в Telegram-канале подразделения FATUM в воскресенье, 11 января.

Читайте также:

FATUM уничтожили врага

В результате ударов дронов операторов подразделения "FATUM", были уничтожены склад боекомплекта, пушка и несколько автомобилей и мототехники оккупантов. На кадрах видео зафиксированы результаты поражений.

"Зимняя маскировка оккупантов VS дроны Тройки! Сезонный камуфляж не помогает вражеской пехоте избежать столкновения с дронами Третьего армейского корпуса", — отметила пресс-служба FATUM.

Напомним, что Минобороны вышло на высокий показатель поставок противошахедных дронов. Речь идет о более чем полутора тысячах за сутки.

Ранее мы также информировали, что СБУ нанесла удары дронами по двум важным объектам в глубоком тылу РФ. Это ракетно-артиллерийский арсенал и нефтебаза.

беспилотники дроны война в Украине Третья штурмова бригада БпЛА
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
