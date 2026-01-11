Операторы FATUM 11 января показали работу по врагу

Операторы FATUM показали работу по врагу
Зимний камуфляж не помог российским оккупантам от поражений дронами батальона беспилотных систем 60 ОМБР в составе Третьего армейского корпуса. FATUM нанес значительные потери врагу в живой силе, оружии и технике.
Об этом сообщили в Telegram-канале подразделения FATUM в воскресенье, 11 января.
FATUM уничтожили врага
В результате ударов дронов операторов подразделения "FATUM", были уничтожены склад боекомплекта, пушка и несколько автомобилей и мототехники оккупантов. На кадрах видео зафиксированы результаты поражений.
"Зимняя маскировка оккупантов VS дроны Тройки! Сезонный камуфляж не помогает вражеской пехоте избежать столкновения с дронами Третьего армейского корпуса", — отметила пресс-служба FATUM.
Напомним, что Минобороны вышло на высокий показатель поставок противошахедных дронов. Речь идет о более чем полутора тысячах за сутки.
Ранее мы также информировали, что СБУ нанесла удары дронами по двум важным объектам в глубоком тылу РФ. Это ракетно-артиллерийский арсенал и нефтебаза.
