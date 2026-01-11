Відео
Відео

Головна Армія Оператори FATUM показали роботу по ворогу

Оператори FATUM показали роботу по ворогу

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 18:21
Оператори FATUM 11 січня показали роботу по ворогу
FATUM знищує ворога. Фото: кадр із відео

Зимовий камуфляж не допоміг російським окупантам від уражень дронами батальйону безпілотних систем 60 ОМБР у складі Третього армійського корпусу. FATUM завдав значних втрат ворогу у живій силі, зброї та техніці.

Про це повідомили у Telegram-каналі підрозділу FATUM у неділю, 11 січня.

Читайте також:

FATUM знищили ворога

В результаті ударів дронів операторів підрозділу "FATUM", були знищені склад боєкомплекту, гармата та кілька автомобілів і мототехніки окупантів. На кадрах відео зафіксовані результати уражень.

"Зимове маскування окупантів VS дрони Трійки! Сезонний камуфляж не допомагає ворожій піхоті уникнути зіткнення з дронами Третього армійського корпусу", — зазначила пресслужба FATUM.

Нагадаємо, що Міноборони вийшло на високий показник постачання протишахедних дронів. Йдеться про понад півтори тисячі за добу.

Раніше ми також інформували, що СБУ завдала ударів дронами по двох важливих об’єктах у глибокому тилу РФ. Це ракетно-артилерійський арсенал та нафтобаза. 

безпілотники дрони війна в Україні Третя штурмова бригада БпЛА
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
