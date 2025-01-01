Чернобыльская АЭС – какие риски были для станции в оккупации

Чернобыльская АЭС. Фото: wikipedia.org

Чернобыльская атомная электростанция в начале полномасштабной войны снова оказались под угрозой. Российские войска оккупировали ЧАЭС, проникнув туда с территории Беларуси.

Что происходило на станции после вторжения оккупантов, пишет РБК-Украина.

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Во время захвата станции россияне имели тяжелую военную технику, которая могла нанести серьезный ущерб постройкам АЭС и риск радиационной авиации в случае боевых действий. Именно поэтому украинские военные, которые были на станции, сдались в плен РФ.

В заложниках также оказался персонал, который вышел на смену 23 февраля 2022 года. Люди были вынуждены оставаться на рабочих местах в 50 раз дольше, чем должны были. Так, они отработали 600 часов, а не 12 как планировалось. Лишь через три недели после захвата персонал удалось частично эвакуировать. Однако для того, чтобы поддерживать работу станции прибыло 46 добровольцев из числа других сотрудников.

Так, в начале марта 2022 года станция была полностью обесточена. Это опасно тем, ведь она остается огромным комплексом с тремя хранилищами отработанного ядерного топлива и рядом площадок с радиоактивными отходами. Поэтому полный блэкаут на станции мог привести к потере контроля над системами безопасности и выходу из строя насосов бассейна-охладителя хранилища ядерного топлива. Соответственно, угрожало утечкой радиации и ее дальнейшим распространением на территории Украины, РФ, Беларуси и Европы.

После террористических действий россиян, внешнее энергоснабжение станции возобновилось лишь 14 марта.

В Украине назвали действия оккупантов на Чернобыльской АЭС актом "ядерного терроризма".

Напомним, недавно на стене реактора ЧАЭС обнаружили грибы, которые питаются радиацией.

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