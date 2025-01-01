Чорнобильська АЕС — які ризики були для станції в окупації

Чорнобильська АЕС. Фото: wikipedia.org

Чорнобильська атомна електростанція на початку повномасштабної війни знову опинилися під загрозою. Російські війська окупували ЧАЕС, проникнувши туди з території Білорусі.

Що відбувалося на станції після вторгнення окупантів, пише РБК-Україна.

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Під час захоплення станції росіяни мали важку військову техніку, яка могла завдати серйозної шкоди спорудам АЕС та спричинити ризик радіаційної авіації в разі бойових дій. Саме через те українські військові, які були на станції, здалися в полон РФ.

У заручниках також опинився персонал, який вийшов на зміну 23 лютого 2022 року. Люди були змушені залишатися на робочих місцях у 50 разів довше, ніж повинні були. Так, вони відпрацювали 600 годин, а не 12 як планувалося. Лише через три тижні після захоплення персонал вдалося частково евакуювати. Однак для того, аби підтримувати роботу станції прибуло 46 добровольців з-поміж інших співробітників.

Так, на початку березня 2022 року станція була повністю знеструмлена. Це небезпечно тим, адже вона залишається величезним комплексом із трьома сховищами відпрацьованого ядерного палива та низкою майданчиків із радіоактивними відходами. Тому повний блекаут на станції міг призвести до втрати контролю над системами безпеки та виходу з ладу насосів басейну-охолоджувача сховища ядерного палива. Відповідно, загрожувало витоком радіації та її подальшим розповсюдженням на території України, РФ, Білорусі та Європи.

Після терористичних дій росіян, зовнішнє енергопостачання станції відновили лише 14 березня. Увесь час до цього електроживлення, необхідне зберігання небезпечного відпрацьованого ядерного палива, подавалося тільки через дизель-генератори.

В Україні назвали дії окупантів на Чорнобильській АЕС актом "ядерного тероризму".

Нагадаємо, нещодавно на стіні реактора ЧАЕС виявили гриби, які живляться радіацією. Це відбувається завдяки меланіну — пігменту, що відповідає за колір шкіри в людей.

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