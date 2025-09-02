Ночная атака оккупантов 2 сентября — сколько дронов удалось сбить ПВО

Оккупанты запустили более 100 дронов — сколько удалось сбить
Российские оккупанты в ночь на 2 сентября снова атаковали Украину беспилотниками. Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Ночная атака оккупантов 2 сентября
Российские захватчики запустили 150 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.
По предварительной информации, силами ПВО было сбито и подавлено 120 российских целей на:
- севере;
- востоке;
- в центре.
"Зафиксировано попадание 30 ударных БпЛА на девяти локациях, а также падение сбитых (обломки) на пяти локациях", — говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты массированно атаковали Запорожскую область. В результате обстрелов погибли два человека.
А в ночь на 2 сентября захватчики обстреляли Белоцерковскую громаду в Киевской области. Известно о пострадавших и погибшем.
