Нічна атака окупантів 2 вересня — скільки дронів вдалося збити ППО

Сили ППО. Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони

Російські окупанти у ніч проти 2 вересня знову атакували Україну безпілотниками. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Нічна атака окупантів 2 вересня

Російські загарбники запустили 150 ударних дронів типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів.

Кількість збитих та подавлених російських дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередньою інформацією, силами ППО було збито та подавлено 120 російських цілей на:

півночі;

сході;

в центрі.

"Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на девʼяти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на пʼяти локаціях", — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти масовано атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей.

А у ніч проти 2 вересня загарбники обстріляли Білоцерківську громаду в Київській області. Відомо про постраждалих та загиблого.