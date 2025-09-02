Нічна атака окупантів 2 вересня — скільки дронів вдалося збити ППО

Окупанти запустили понад 100 дронів — скільки вдалося збити
Російські окупанти у ніч проти 2 вересня знову атакували Україну безпілотниками. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Нічна атака окупантів 2 вересня
Російські загарбники запустили 150 ударних дронів типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів.
За попередньою інформацією, силами ППО було збито та подавлено 120 російських цілей на:
- півночі;
- сході;
- в центрі.
"Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на девʼяти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на пʼяти локаціях", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти масовано атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей.
А у ніч проти 2 вересня загарбники обстріляли Білоцерківську громаду в Київській області. Відомо про постраждалих та загиблого.
