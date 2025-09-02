Відео
Окупанти запустили понад 100 дронів — скільки вдалося збити

Окупанти запустили понад 100 дронів — скільки вдалося збити

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 09:00
Нічна атака окупантів 2 вересня — скільки дронів вдалося збити ППО
Сили ППО. Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони

Російські окупанти у ніч проти 2 вересня знову атакували Україну безпілотниками. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Нічна атака окупантів 2 вересня

Російські загарбники запустили 150 ударних дронів типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів.

Нічна атака окупантів на Україну 2 вересня
Кількість збитих та подавлених російських дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередньою інформацією, силами ППО було збито та подавлено 120 російських цілей на:

  • півночі;
  • сході;
  • в центрі.

"Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на девʼяти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на пʼяти локаціях", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти масовано атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей.

А у ніч проти 2 вересня загарбники обстріляли Білоцерківську громаду в Київській області. Відомо про постраждалих та загиблого.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
