Россияне ударили по отделению Новой почты — есть погибшие и раненые

Последствия атаки. Фото: Радио свобода

В четверг, 24 октября, российские войска обстреляли почтовое отделение в поселке Алексеево-Дружковка Краматорского района. В результате атаки погибли двое молодых мужчин — 19-летний работник почты и 21-летний местный житель.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

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Известно, что еще один 37-летний мужчина получил тяжелые ранения и госпитализирован с минно-взрывной травмой. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы, а также проводится разбор завалов. Окончательное количество пострадавших и тип использованного оружия выясняются.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Последствия атаки. Фото: Донецкая областная прокуратура

Последствия атаки. Фото: Донецкая областная прокуратура

Последствия атаки. Фото: Донецкая областная прокуратура

Последствия атаки. Фото: Донецкая областная прокуратура

Напомним, российские захватчики нанесли удар по городу Купянск. Были попадания в районе магазина и местного рынка.

Кроме того, мы писали, что россияне обстреляли Одесскую область, применив ракеты. Также враг запустил ударные беспилотники.