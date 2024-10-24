Россияне ударили по отделению Новой почты — есть погибшие и раненые

Оккупанты ударили по отделению Новой почты на Донбассе — есть жертвы и раненые
В четверг, 24 октября, российские войска обстреляли почтовое отделение в поселке Алексеево-Дружковка Краматорского района. В результате атаки погибли двое молодых мужчин — 19-летний работник почты и 21-летний местный житель.
Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
Обстрел Донбасса
Известно, что еще один 37-летний мужчина получил тяжелые ранения и госпитализирован с минно-взрывной травмой. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы, а также проводится разбор завалов. Окончательное количество пострадавших и тип использованного оружия выясняются.
Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, российские захватчики нанесли удар по городу Купянск. Были попадания в районе магазина и местного рынка.
Кроме того, мы писали, что россияне обстреляли Одесскую область, применив ракеты. Также враг запустил ударные беспилотники.
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