Росіяни вдарили по відділенню Нової пошти — є загиблі та поранені

Окупанти вдарили по відділенню Нової пошти на Донеччині — є жертви та поранені
У четвер, 24 жовтня, російські війська обстріляли поштове відділення в селищі Олексієво-Дружківка Краматорського району. В результаті атаки загинули двоє молодих чоловіків — 19-річний працівник пошти та 21-річний місцевий мешканець.
Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.
Обстріл Донеччини
Відомо, що ще один 37-річний чоловік отримав важкі поранення та був госпіталізований з мінно-вибуховою травмою. На місці події тривають пошуково-рятувальні роботи, а також ведеться розбір завалів. Остаточна кількість постраждалих та тип використаної зброї наразі з'ясовуються.
Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.
Нагадаємо, російські загарбники завдали удару по місту Куп'янськ. Сталися влучання в районі магазину та місцевого ринку.
Окрім того, ми писали, що росіяни обстріляли Одеську область, застосувавши ракети. Також ворог запустив ударні безпілотники.
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