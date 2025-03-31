Обстрел Запорожской области 31 марта — враг убил женщину

Оккупанты ударили КАБом по Запорожской области — погибла женщина
Российские оккупанты в понедельник, 31 марта, атаковали одну из громад Запорожской области контролируемыми авиационными бомбами (КАБ). Враг убил женщину.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
Обстрел Запорожской области 31 марта
"Враг ударил по гражданским объектам одной из прифронтовых громад Запорожской области", — рассказал Федоров.
Оккупанты разрушили и повредили жилые дома, а также учреждения социальной сферы.
Известно, что в результате обстрела захватчиков погибла женщина.
Напомним, оккупанты ночью и утром 31 марта атаковали Харьков ударными беспилотниками. Враг ударил по территории гражданского предприятия.
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