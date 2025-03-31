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Оккупанты ударили КАБом по Запорожской области — погибла женщина

31 марта 2025 19:55
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Запорожской области 31 марта — враг убил женщину
Последствия обстрела Запорожской области 31 марта. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты в понедельник, 31 марта, атаковали одну из громад Запорожской области контролируемыми авиационными бомбами (КАБ). Враг убил женщину.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

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"Враг ударил по гражданским объектам одной из прифронтовых громад Запорожской области", — рассказал Федоров.

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Последствия обстрела Запорожской области 31 марта. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Оккупанты разрушили и повредили жилые дома, а также учреждения социальной сферы.

Известно, что в результате обстрела захватчиков погибла женщина.

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Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты ночью и утром 31 марта атаковали Харьков ударными беспилотниками. Враг ударил по территории гражданского предприятия.

Ранее в сети показали последствия российских обстрелов одного из самых известных курортов Одесской области Затоки.

война Украина Запорожская область обстрелы оккупанты Иван Федоров
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