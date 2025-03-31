Обстрел Запорожской области 31 марта — враг убил женщину

Последствия обстрела Запорожской области 31 марта. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские оккупанты в понедельник, 31 марта, атаковали одну из громад Запорожской области контролируемыми авиационными бомбами (КАБ). Враг убил женщину.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

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Обстрел Запорожской области 31 марта

"Враг ударил по гражданским объектам одной из прифронтовых громад Запорожской области", — рассказал Федоров.

Последствия обстрела Запорожской области 31 марта. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Оккупанты разрушили и повредили жилые дома, а также учреждения социальной сферы.

Известно, что в результате обстрела захватчиков погибла женщина.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты ночью и утром 31 марта атаковали Харьков ударными беспилотниками. Враг ударил по территории гражданского предприятия.

Ранее в сети показали последствия российских обстрелов одного из самых известных курортов Одесской области Затоки.