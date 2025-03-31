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Окупанти вдарили КАБом по Запорізькій області — загинула жінка

31 березня 2025 19:55
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Запорізької області 31 березня — ворог вбив жінку
Наслідки обстрілу Запорізької області 31 березня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у понеділок, 31 березня, атакували одну з громад Запорізької області керованими авіаційними бомбами (КАБ). Ворог вбив жінку.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

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Обстріл Запорізької області 31 березня

"Ворог ударив по цивільних обʼєктах однієї з прифронтових громад Запорізької області", — розповів Федоров.

Обстріл Запорізької області 31 березня
Наслідки обстрілу Запорізької області 31 березня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Окупанти зруйнували та пошкодили житлові будинки, а також заклади соціальної сфери. 

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу загарбників загинула жінка.

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Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти вночі та зранку 31 березня атакували Харків ударними безпілотниками. Ворог вдарив по території цивільного підприємства.

Раніше у мережі показали наслідки російських обстрілів одного з найвідоміших курортів Одещини Затоки. 

війна Україна Запорізька область обстріли окупанти Іван Федоров
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