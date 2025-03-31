Обстріл Запорізької області 31 березня — ворог вбив жінку

Наслідки обстрілу Запорізької області 31 березня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупанти у понеділок, 31 березня, атакували одну з громад Запорізької області керованими авіаційними бомбами (КАБ). Ворог вбив жінку.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

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Обстріл Запорізької області 31 березня

"Ворог ударив по цивільних обʼєктах однієї з прифронтових громад Запорізької області", — розповів Федоров.

Наслідки обстрілу Запорізької області 31 березня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Окупанти зруйнували та пошкодили житлові будинки, а також заклади соціальної сфери.

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу загарбників загинула жінка.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти вночі та зранку 31 березня атакували Харків ударними безпілотниками. Ворог вдарив по території цивільного підприємства.

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