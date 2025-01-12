Россияне принимают какие-то вещества перед штурмами - детали

Оккупанты. Фото: росСМИ

Российские военные, вероятно, что-то употребляют перед тем, как идут на штурмы украинских позиций. Они никак не реагируют, когда на поле боя остаются без конечности.

Об этом заявил офицер бригады "Рубеж" Владимир Черняк в эфире Ми Україна.

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"По меньшей мере им дают какие-то сильные обезболивающие препараты. Военнослужащие отмечают, что если сброс попадает под ноги противнику, то он продолжает дальше идти. При чем не бежит, не старается себя перемотать, а просто идет прямо", — сказал военный.

Он привел в пример ситуацию, когда в группу из трех оккупантов прилетает мина: один упал и погиб, а остальные просто идут дальше, даже не обернувшись. Также в соцсетях гуляло видео, когда военный ВС РФ с оторванной ногой улыбается и говорит к своему собрату.

"Это явно свидетельствует о том, что цена таких штурмовиков для россиян является чрезвычайно дешевой", — заметил Черняк.

Напомним, военные взяли в плен двух солдат Северной Кореи. Это произошло в Курской области. Их переместили в Киев, где распросили о потерях КНДР в войне против Украины.

А по словам военной "Пташки", есть впечатление, что войска РФ пытаются захватить как можно больше территорий, и в какой-то момент начались активные штурмовые действия на Покровск.