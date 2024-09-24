Суд над украинскими военными в Мариуполе — россияне фальсифицировали данные

Осужденные украинские военные. Фото: АндрющенкоTime

Во временно оккупированном Мариуполе россияне приговорили трех украинских военных к 16 годам заключения. Оккупационный суд признал бойцов виновными в подрыве одного из мостов города, что якобы "сделало невозможным эвакуацию".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram во вторник, 24 сентября.

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Андрющенко заявил, что на днях оккупанты сфальсифицировали приговор украинским военным: Даниилу Верещаку, Артуру Шарамоку и Артему Батюте суд назначил по 16 лет заключения каждому.

"Но, впервые за "предотвращение эвакуации", имея в виду подрыв одного из мостов в Мариуполе во время осады. Пожалуй, наиболее циничный приговор на сегодня, сфабрикованный россиянами", — отметил советник городского головы Мариуполя.

Он также обратил внимание на отсутствие информации о судебных процессах над российскими военными в Украине, намекая на необходимость более активной подготовки к соответствующим действиям и возвращения украинских военнопленных.

"Однако, пока вновь полная тишина вокруг судилищ. А они — продолжаются. Немного снижен темп, однако. Еженедельно от двух до семи приговоров по Гарнизону Мариуполя. Каждую неделю в полном молчании вокруг", — написал Андрющенко.

Сообщение Андрющенко. Фото: Нацполиция

Напомним, Андрющенко отметил, что временно оккупированные города Мариуполь и Волноваха в Донецкой области не готовы к отопительному сезону, многие районы будут оставаться без тепла.

Также мы писали о том, что суд вынес приговор молодому человеку, который с ножом в руках ограбил салон красоты в Киеве. Его приговорили к четырем годам заключения с конфискацией имущества.