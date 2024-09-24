Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Оккупанты сфальсифицировали приговор суда украинским военным в Мариуполе arrow

Оккупанты сфальсифицировали приговор суда украинским военным в Мариуполе

24 сентября 2024 11:21
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Суд над украинскими военными в Мариуполе — россияне фальсифицировали данные
Осужденные украинские военные. Фото: АндрющенкоTime
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Во временно оккупированном Мариуполе россияне приговорили трех украинских военных к 16 годам заключения. Оккупационный суд признал бойцов виновными в подрыве одного из мостов города, что якобы "сделало невозможным эвакуацию".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram во вторник, 24 сентября.

Читайте также:

В России осудили украинский военных

Андрющенко заявил, что на днях оккупанты сфальсифицировали приговор украинским военным: Даниилу Верещаку, Артуру Шарамоку и Артему Батюте суд назначил по 16 лет заключения каждому. 

"Но, впервые за "предотвращение эвакуации", имея в виду подрыв одного из мостов в Мариуполе во время осады. Пожалуй, наиболее циничный приговор на сегодня, сфабрикованный россиянами", — отметил советник городского головы Мариуполя.

Он также обратил внимание на отсутствие информации о судебных процессах над российскими военными в Украине, намекая на необходимость более активной подготовки к соответствующим действиям и возвращения украинских военнопленных.

"Однако, пока вновь полная тишина вокруг судилищ. А они — продолжаются. Немного снижен темп, однако. Еженедельно от двух до семи приговоров по Гарнизону Мариуполя. Каждую неделю в полном молчании вокруг", — написал Андрющенко.

Оккупанты сфальсифицировали приговор суда украинским военным в Мариуполе - фото 1
Сообщение Андрющенко. Фото: Нацполиция

Напомним, Андрющенко отметил, что временно оккупированные города Мариуполь и Волноваха в Донецкой области не готовы к отопительному сезону, многие районы будут оставаться без тепла.

Также мы писали о том, что суд вынес приговор молодому человеку, который с ножом в руках ограбил салон красоты в Киеве. Его приговорили к четырем годам заключения с конфискацией имущества.

суд ВСУ Мариуполь россияне Донецкая область оккупанты война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

11:54 Удары по энергообъектам — в Минэнерго назвали самые проблемные регионы

11:49 Глава одесского ТЦК не указал пенсию сына в декларации — подробности скандала

обновлено:

11:40 У Милевского снова провели обыски — проблемы с договорными матчами

11:39 Львовщину накроет непогода — прогноз погоды на завтра

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

11:34 Вероятность вспышек на Солнце остается — что ждет метеозависимых сегодня

11:30 Зарплата в 40 тыс. грн — ТОП-5 вакансий Госслужбы занятости

11:23 Удар по Запорожью — Федоров раскрыл последствия обстрелов

11:21 Оккупанты сфальсифицировали приговор суда украинским военным в Мариуполе

11:17 В сети ходят слухи о маньяке в Одесской области — что говорит полиция

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

11:54 Удары по энергообъектам — в Минэнерго назвали самые проблемные регионы

11:49 Глава одесского ТЦК не указал пенсию сына в декларации — подробности скандала

обновлено:

11:40 У Милевского снова провели обыски — проблемы с договорными матчами

11:39 Львовщину накроет непогода — прогноз погоды на завтра

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

11:34 Вероятность вспышек на Солнце остается — что ждет метеозависимых сегодня

11:30 Зарплата в 40 тыс. грн — ТОП-5 вакансий Госслужбы занятости

11:23 Удар по Запорожью — Федоров раскрыл последствия обстрелов

11:21 Оккупанты сфальсифицировали приговор суда украинским военным в Мариуполе

11:17 В сети ходят слухи о маньяке в Одесской области — что говорит полиция

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

Text

11:10 Нардеп объяснила, почему многие задержанные коррупционеры не осуждаются

Text

10:06 Военный ВСУ поделился самым креативным способом применения дронов

Text

08:00 Коррупция в прокуратуре и встреча Зеленского с Шольцом в США — эфир Ранок.LIVE

23 сентября 2024
Text

23:07 Российский оппозиционер Гудков предположил, когда закончится война в Украине

Text

19:29 Нардеп объяснила, будет ли Telegram давать информацию правоохранителям Украины

Text

17:50 Визит Зеленского в США и вероятная дата конца войны — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 Удар по Запорожью - в ОВА сообщили о деталях расследования

Text

17:23 Рябцев объяснил, как в Украине защищают энергоблоки АЭС от атак России

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

Text

15:27 Нардеп раскритиковал изъятие НДФЛ у силовиков и военных

Text

14:13 Оторванный от реалий — нардеп высказался о целесообразности телемарафона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации

17 сентября 2024

15:44 Взрыв огнетушителя во львовском колледже — в горсовете сообщили подробности