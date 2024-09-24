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Окупанти сфальсифікували вирок суду українським військовим у Маріуполі

24 вересня 2024 11:21
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Суд над українськими військовими в Маріуполі — росіяни фальсифікували дані
Засуджені українські військові. Фото: АндрющенкоTime
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни засудили трьох українських військових до 16 років ув’язнення. Окупаційний суд визнав бійців винними у підриві одного з мостів місті, що нібито "унеможливило евакуацію".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram у вівторок, 24 вересня.

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Андрющенко заявив, що днями окупанти сфальсифікували вирок українським військовим: Данилу Верещаку, Артуру Шарамоку та Артему Батюті суд призначив по 16 років ув’язнення кожному. 

"Але, вперше за "унеможливлення евакуації", маючи на увазі підрив одного з мостів в Маріуполі під час облоги. Мабуть, найбільш цинічний вирок на сьогодні, сфабрикований росіянами", — зауважив радник міського голови Маріуполя. 

Він також звернув увагу на відсутність інформації про судові процеси над російськими військовими в Україні, натякаючи на необхідність більш активної підготовки до відповідних дій та повернення українських військовополонених.

"Проте, поки знов повна тиша навколо судилищ. А вони — тривають. Трохи знижено темп, проте. Щотижня від двох до семи вироків щодо Гарнізону Маріуполя. Щотижня в повному мовчанні навколо", — написав Андрющенко.

Окупанти сфальсифікували вирок суду українським військовим у Маріуполі - фото 1
Допис Андрющенка. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, Андрющенко зазначив, що тимчасово окуповані міста Маріуполь та Волноваха у Донецькій області не готові до опалювального сезону, чимало районів залишатимуться без тепла.

Також ми писали про те, що суд виніс вирок хлопцю, який з ножем у руках пограбував салон краси в Києві. Його засудили до чотирьох років ув'язнення із конфіскацією майна.

суд ЗСУ Маріуполь росіяни Донецька область окупанти війна в Україні

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